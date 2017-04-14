Константин Хабенский: нарисованных персонажей нужно превратить в живых

Премьера полнометражного анимационного фильма "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", главную роль в котором озвучил Константин Хабенский, состоится в кинотеатре "Октябрь" в субботу, в широкий прокат картина выйдет 20 апреля. Накануне премьеры Константин Хабенский рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Анне Горбашовой о зерне роли и внешнем сходстве с героем.

— Озвучка мультфильмов для вас это тяжкий труд или своего рода отдых от сложных драматических ролей?

— Это тяжкий труд, но его нельзя делать тяжелым — играть нужно весело, фантазийно, импровизационно. Нужно стараться, чтобы нарисованные персонажи превратились в живых, чтобы это было правдоподобно. Магия озвучания состоит в том, что в какой-то момент возникает безусловная вера в то, что это живой персонаж.

— Ваш персонаж Урфин Джус имеет с вами очевидное сходство, его с вас рисовали?

- Могу предположить, что это возможно. С Сергеем Михайловичем Сельяновым мы общались до того, как приступили к созданию этого фильма. Он спросил, есть ли у меня желание, потому что очень хотел, чтобы я подключился к этой работе.

— В детстве вы любили книги Волкова, какая из историй про Элли и ее друзей нравилась больше всего?

— Я их читал, но не могу сказать, что "Урфин Джус" был моей настольной книгой.

— Ваш Урфин — он какой?

— Когда я искал зерно характера, отталкивался от детской наивности — веры в созданный в голове мир. Урфин — одинокий, закрепощенный ребенок, искренне не понимающий, почему с ним никто не играет, а ему всего лишь хочется любви и внимания.

— Вы получаете удовольствие, озвучивая анимационных персонажей?

— У нас профессия такая, что нужно стараться получать удовольствие от всего, и я стараюсь…

— Не кажется ли вам, что современный дубляж, в отличие от озвучки советских мультфильмов, зачастую бывает несколько гипертрофированным, актеры говорят искусственными голосами с нотами истерики, сильно наигрывая. Дело в актерах или это социальный заказ такой?

— Дело не в актерах, это зависит от вкусовых предпочтений продюсеров и режиссеров, которые делают фильм.

— Съемки уже заканчиваются, но я ничего не говорю о работах, которые еще не закончены.

— Если говорить абстрактно, на данном этапе жизни что вам интересно играть, к какому жанру душа лежит?

— На данном этапе мне очень интересно отдохнуть от всего — от комедий, фэнтези, боевиков и драм.



