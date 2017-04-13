Геннадий Гатилов: нужно расследовать удар США по авиабазе в Сирии

Москва рассчитывает, что возобновление работы российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии произойдет оперативно. Об этом, а о также российских предложениях США по совместному обращению к ОЗХО относительно формирования миссии по расследованию химической атаки в Идлибе и перспективах такого расследования рассказал в интервью Sputnik замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

- Во время переговоров Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона 12 апреля в Москве был затронут вопрос о возобновлении работы меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Когда можно ожидать возобновление действия этого меморандума? Будут ли внесены в него какие-либо корректировки, поправки после авиаудара США по база Шайрат?

- Рассчитываем, что возобновление меморандума произойдет оперативно, собственно, этот вопрос относится к компетенции военных. Думаю, что по своим каналам они сумеют быстро договориться о том, как возродить работу этого меморандума. И в том числе это, наверное, касается возможных корректировок.

- То есть корректировки возможны?

- Я не могу это комментировать, потому что это сфера сугубо относится к компетенции отношений между российскими и американскими военными.

- За какое время США проинформировали РФ об авиударе по базе в Сирии?

- Этот вопрос тоже не подлежит разглашению, это сугубо вопрос, который решается по дипломатическим и военным каналам. Поэтому я не буду углубляться в эту тему.

- На встрече стран-гарантов перемирия в Сирии, которая пройдет в Тегеране 18-19 апреля, предполагается обсудить документ по созданию международной коалиции по разминированию объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Сирии. В каких регионах в Сирии в первую очередь, как видит Москва, нужно начать работу по разминированию, учитывая уже проделанную российскими саперами работу? Когда такая коалиция может быть сформирована?

- Вопрос о необходимости создания такой международной коалиции по разминированию объектов культурного наследия в Сирии уже прорабатывается на протяжении некоторого времени. Мы очень активно выступаем за то, чтобы объединить усилия международного сообщества в этом деле. И конечно, это в первую очередь будет касаться объектов Пальмиры, других исторических мест в Сирии. © AFP 2017/ French Army/ ECPAD Дамаск обвинил коалицию в ударе по складу химоружия ИГ*, США отрицают вину

Действительно, уже определенная работа проделана российскими саперами. Мы призываем не только страны, но и международные организации, прежде всего организации системы ООН, подключится к этой важной работе. Определенные наработки у нас уже имеются. Есть и конкретные страны, которые готовы внести свой вклад в это дело, ну, в частности, у нас были контакты на этот счет и с Японией, с Сербией, с Китаем. Надеемся, что и другие страны, которые обладают определенным потенциалом в этой области, смогут внести в это дело свой вклад. Мы инициировали этот вопрос еще раньше, и вопрос о защите культурного наследия был отражен в соответствующих резолюциях СБ ООН. Считаем, что это очень важная задача, которая должна объединить усилия международного сообщества.

- Готова ли ОЗХО расследовать химатаку в Идлибе?

- Мы к этому все время и призываем. С самого начала мы заявили о том, что необходимо провести объективное и тщательное расследование того, что произошло. Это способна сделать ОЗХО. На это была направлена наша резолюция, проект которой мы предоставили в Совет Безопасности. Речь там шла о необходимости срочного направления миссии, состав которой был бы сбалансирован, не состоял бы исключительно из представителей западных стран, но включал бы и экспертов из других регионов.

- Будут ли в ближайшее время встречи МГПС?

- Пока этот вопрос в практической плоскости не стоит, хотя МГПС и продолжает существовать, она играла свою позитивную роль, но вопрос о конкретной дате следующего заседания пока не обсуждается.

- Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз заявил, что РФ и США могли бы подготовить совместный проект резолюции по введению торгово-экономического эмбарго против "Исламского государства" (ИГ)*. Когда могут начаться подобные консультации в СБ ООН?

- Мы считаем, что это очень важная тема. Необходимо предпринять всеобъемлющие меры для того, чтобы ввести эмбарго против ИГ*. Отдельные элементы таких санкций уже введены СБ ООН, касающиеся, в частности, незаконной торговли нефтью, предметами искусства, но считаем, что этого недостаточно и нам необходимо двигаться дальше в этом направлении – ввести всеобъемлющую блокаду против ИГ, которое по-прежнему продолжает получать финансовую подпитку извне и таким образом имеет возможность для осуществления своей террористической деятельности. Мы со своими партнерами в Совете Безопасности проводим подобные консультации. Надо сказать, что это процесс непростой, и со своей стороны пытаемся всячески коллег, партнеров в Совете подвергнуть тому, чтобы такая резолюция в Совете Безопасности все-таки была. В настоящее время дипломатические усилия в этом направлении продолжаются.

- По поводу женевской встречи. Известна ли новая дата и планируется ли визит де Мистуры в Москву до начала нового раунда?

- Господин де Мистура вчера выступал в Совете Безопасности с брифингом. И в ходе брифинга он обозначил перспективы созыва следующей встречи в Женеве. Скорее всего это произойдет где-то в середине мая, конкретных дат он не называл, но с его точки зрения наиболее вероятным было бы проведение ее после встречи в Астане, которая запланирована, как известно, на 4 мая.

- То есть переноса встречи в Астане не будет?

- Нет, пока все остается в силе.

- Возвращаясь к переговорам, которые вчера были между Лавровым и Тиллерсоном, договорились ли стороны о новых личных контактах и когда они могут состояться?

- Вопрос поддержания контактов — это постоянный дипломатический процесс. Конкретно речь вчера ни о каких новых датах не шла, но я уверен, что будут возможности соответствующие — и в рамках различных международных форумов, и, возможно, в других форматах для таких встреч. Поэтому с нашей стороны такая готовность есть и, естественно, было бы полезно продолжать поддерживать этот диалог.

- Что касается брюссельской конференции по Сирии, когда будет выделен первый транш?

© Фото: SANA "Огонь по своим" коалиции США в Сирии привел к гибели 18 бойцов оппозиции

- Согласована ли сейчас кандидатура нового постпреда РФ при ООН?

- Этот вопрос находится на рассмотрении руководства, надеюсь, что в ближайшее время будет решен.

- Когда в Пальмиру сможет отправиться делегация ЮНМАС?

- Это ооновская структура по разминированию, мы с ней поддерживаем активные контакты, и есть определенное понимание того, что ЮНМАС может и имеет возможность подключиться к деятельности по разминированию. © РИА Новости. Алексей Даничев Перейти в фотобанк РФ направила дроны для проверки данных об ударе по складу химоружия в Сирии

В частности, первым шагом могло бы стать направление оценочной миссии этой ооновской организации с тем, чтобы посмотреть, как и в каком объеме могла бы она подключиться к делу разминирования. Этот вопрос сейчас находится в проработке с сирийскими властями. Конечно, должно быть соответствующее согласие и решение Дамаска на это. Поэтому работаем и надеемся, что уже в ближайшее время будут какие-то практические результаты.

- Как идет процесс подготовки конституции?

- Вопрос конституции является одним из четырех в так называемой переговорной корзине, предложенной де Мистурой сирийским сторонам в Женеве. Мы считаем, что это один из принципиальных вопросов, одна из принципиальных тем, которая подлежит обсуждению. Со своей стороны, в свое время мы предложили определенные наработки в этом плане. Это не значит, что мы навязываем наше видение конституции, но определенную пищу для размышлений мы представили и считаем, что стороны могли бы приступить к обмену мнениями по этому вопросу в Женеве при посредничестве спецпосланника господина де Мистуры. Поэтому не думаем, что здесь стоит сейчас в практической плоскости возможность создания какого-то формального комитета или комиссии, хотя, очевидно, в перспективе к этому все-таки стороны придут. Но считаем, что начать процесс можно было бы с такого предварительного общего обмена мнениями между оппозицией и правительственной делегацией в отношении конституционных аспектов будущего устройства сирийского государства.

- Готова ли Москва на то, чтобы ООН играла свою роль в создании трехстороннего центра по обмену информацией по Сирии?

- Не думаю. Нет, такой вопрос сейчас в практической плоскости не стоит. ООН в этом деле не участвует. Вы знаете, что до этого были контакты между российскими и американскими военными, потом в силу объективных обстоятельств и причин они прекратились. Сейчас обмен мнениями в трехстороннем формате между Россией, Турцией и Ираном имеет место. В частности, между нами и турецкими представителями есть контакты по этому вопросу, идет обмен мнениями о нарушениях режима прекращения огня в Сирии. Этот канал действительно существует и работает, и является достаточно полезным.

- Еще один вопрос по поводу трагедии в Идлибе. Глава МИД РФ сказал, что после визита Тиллерсона Москва и Вашингтон будут взаимодействовать по расследованию этой химатаки. После этого в Вашингтоне заявили обратное. В итоге что произошло?

- Мы предложили американцам совместно обратиться в ОЗХО с тем, чтобы побудить организацию как можно быстрее направить соответствующую миссию по расследованию того, что произошло в Идлибе. И предложили им совместно направить соответствующий документ в ОЗХО. Они его взяли в проработку. Но пока с американской стороны никакой конкретной реакции на это не последовало.

- Но миссия по расследованию может быть сформирована до конца месяца?

- Мы считаем, что она не только может, она должна быть сформирована, но должна быть сформирована для того, чтобы произвести расследования не только в Идлибе, но и последствия американского удара по авиабазе. Миссии должен быть обеспечен доступ по всей территории. Здесь есть определенные сложности потому, что Идлиб находится под контролем радикальных исламистов из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Позволит ли "Джебхат ан-Нусра"* такой миссии прибыть на контролируемую ей территорию и осуществить соответствующую операцию по расследованию — это большой вопрос.

- Довольна ли Москва работой де Мистуры и считает ли необходимой его замену?

© РИА Новости. Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Пушков предложил "выкинуть на помойку" обвинения США в адрес Асада

- Кто будет приглашен на встречу по Сирии в Астану 3-4 мая? Приедет ли вооруженная оппозиция?

- Это большой вопрос и очень важный насчет участия вооруженной оппозиции. К сожалению, в прошлый раз они решили не участвовать в астанинских переговорах. И это вызывает большое сожаление, потому что их участие важно с точки зрения тех вопросов, которые там обсуждаются. Дискуссии в Астане концентрируются главным образом вокруг режима поддержания прекращения огня, поэтому с этой точки зрения участие военных представителей, конечно, важно. Приглашение открыто, у них есть полная возможность участвовать в этом плане, какое решение с их стороны будет принято, это уже, как говорится, на их усмотрение, но мы всецело приветствовали бы, чтобы военные представители от оппозиции там появились.

- Известна ли дата встречи в Анкаре между российскими представителями и вооруженной сирийской оппозицией?

- Нет, такой встречи у нас не планируется, у нас будут экспертные консультации, но в совершенно другом формате — на уровне представителей России, Турции и Ирана. А с вооруженной оппозицией в Анкаре – таких планов у нас пока нет.

* Террористические организации, запрещенные в России.