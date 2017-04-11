Сергей Хлебников: на "Спасской башне" сразу понимаешь, для чего живешь

В преддверии юбилейного фестиваля военно-музыкальных оркестров "Спасская башня" комендант Московского Кремля Сергей Хлебников рассказал корреспонденту РИА Новости Тамаре Ходовой, выступления каких коллективов стоит ждать зрителям, какие сюрпризы устраивают организаторы и какие песни исполнит французская певица и талисман фестиваля Мирей Матье.

— Сергей Дмитриевич, вы уже утвердили какие-то коллективы, которые выступят на юбилейном фестивале? Кто приедет к нам в этом году?

- У нас действительно большая заявка, над которой мы сейчас работаем. Определенно могу сказать, что к нам приедут швейцарские барабанщики Top Secret. Это уникальный коллектив, его трудно заполучить, так как его расписание расписано на годы. Но они очень доброжелательно отнеслись к нашей заявке и нашли время в своем плотном графике. Это можно объяснить тем, что мы очень гостеприимны, они это почувствовали в прошлый раз, когда приезжали к нам. Тем более это юбилейный фестиваль и со Швейцарией связана определенная история — так вышло, что они приезжают к нам, а наши суворовцы, Президентский полк, были в Швейцарии.

Мы традиционно принимаем один из коллективов Италии. Это одна из стран, которая принимает деятельное участие в каждом фестивале. То же самое могу сказать о наших братьях из Казахстана, Рота почетного караула и оркестр, и о белорусских наших товарищах, которые готовятся к фестивалю. Традиционно принимает участие в фестивале группа волынщиков и барабанщиков. В этом году от них приедет изрядное количество музыкантов, около 150 человек, и 50 человек, которые танцуют кельтские танцы. Это тоже визитная карточка нашего фестиваля. Кроме того, мы ждем знаменитый фольклорный коллектив из Мексики.

— А из США кто-нибудь согласился приехать, учитывая последние обстоятельства?

— Сейчас очень нервозный фон в мире. Мы уже это ощущали в прошлые годы, когда политическая обстановка накладывала отпечаток и многие коллективы, которые хотели бы приехать, не могли этого сделать, так как ведомства, которым они подчинялись, препятствовали этому. В этом году я, честно говоря, не чувствую этого, потому что из США запланировано прибытие по их инициативе двух коллективов — молодежного оркестра и оркестра полиции Нью-Йорка. Также по инициативе турецкой стороны приедет центральный оркестр министерства обороны Турции. Кроме того, нашими гостями будут монахи Даосского монастыря, которые, благодаря феномену владения своим телом и чувствами, делают выступление очень глубоким и философским. Ждем Китай, Египет, Индию и ее оркестр трех видов вооруженных сил, Армению и Узбекистан.

Еще один из сюрпризов нашего фестиваля — это Королевский филармонический оркестр из Лондона, его выступление запланировано на Красной площади 23 августа. Там будет исполняться русская классика. Мы обговаривали формат их участия, и их дирижер попросил, чтобы стреляли пушки, били колокола и был фейерверк, на что я ему дал положительный ответ.

— В этом году фестиваль отмечает свое десятилетие. Вы по этому поводу подготовили какие-то сюрпризы для посетителей?

— Мы готовим очень много сюрпризов, но я пока не могу о них всех рассказать. Скажу лишь, что готовится книга-альбом об истории фестиваля, которую можно приобрести, мы также ее будем дарить всем участникам. Там можно будет прочитать о коллективах, произведениях фестиваля, музыкальных инструментах, костюмах участников, интересных фактах не только о самой "Спасской башне", но и исторические заметки. Более того, ряд телевизионных компаний, Первый канал и ТВЦ, снимают документальный фильм об истории фестиваля. Это тоже такой сюрприз, у нас не было раньше этой возможности. Для этого надо было проработать десять лет, обзавестись друзьями, реализовать свои замыслы.

Также у нас есть детская площадка, где будут выступать победители региональных конкурсов духовых оркестров. Мы каждый год ее развиваем и в этом году постараемся не стоять на месте. Более того, на конной площадке, помимо традиционных выступающих военнослужащих Президентского полка, Кремлевской школы верховой езды, Конного полка полиции, будет далекий гость из Чили — конная группа, которая покажет выездку на своих лошадях, в своих костюмах и с национальным колоритом. В то же время ожидается выступление мастеров конного искусства из Франции.

— В прошлом году фестиваль устроил масштабное шествие на ВДНХ. Будет ли в этом году что-то подобное?

— Мы обязательно устроим шествие, и мэрия Москвы, которая поддерживает фестиваль, сама предложит варианты. Либо это будет ВДНХ, как в прошлом году, мне там очень понравилось — простор, нет ограничений по движению, либо Тверская улица. Я считаю второй вариант более проблематичным, так как понадобится перекрывать движение, а мы бы не хотели создавать дополнительные сложности москвичам и гостям столицы.

— Также в прошлом году у вас была страна-гость Греция из-за перекрестных годов между нашими странами. А сейчас вы выбрали себе гостя или решили обойтись без этого?

— Мы обсуждали этот вопрос. Слава Богу, Москва не перестала дружить со столицами других государств, и с ними можно было бы повторить ту же историю, что и с Грецией, нам понравилось, как она была реализована. Но в этом году мы решили этого не делать, потому что фестиваль все-таки юбилейный и центр нашего внимания — это зритель. Мы должны показать лучшие выступления и коллективы прошлых лет, привести новые оркестры не хуже предыдущих. Потому что культура, не побоюсь прозвучать банально, это одна из немногих ниточек, которые связывают народы в это непростое время. Фестиваль играет в этом свою роль, так как за эти двадцать дней возникает всемирное братство. Это что-то удивительное, это невозможно придумать или организовать, оно возникает или нет.

— Еще одним важным событием в этом году стало столетие революции. Будет ли это как-то отражено в программе фестиваля?

— Были предложения на этот счет, мы спорили, но я в числе тех людей, которые отказались от этой идеи. Я не сторонник позиционирования этой даты на фестивале. Это событие оценивается неоднозначно, и мы не хотим превращать площадку фестиваля в поле для дискуссий. Конечно, было желание сделать миролюбивый жест между красными и белыми, исполнить их музыкальные произведения, но мне кажется, ничего хорошего из этого не получится, потому что человек сам должен прийти к взвешенному осознанию того, что произошло.

— Сергей Дмитриевич, за десять лет существования "Спасской башни" на ней успели выступить десятки коллективов, но есть ли какой-то оркестр или страна, которая еще не выступала, но вы бы хотели, чтобы они к нам приехали?

— У нас примерно 42 страны было представлено за эти годы. Европа точно выступила вся. Мне бы очень хотелось, чтобы из Африки приехали или Центральной Америки, мы, кстати, в этом году рассматриваем возможность участия коллективов из Панамы и Филиппин. Хотелось бы увидеть Южноафриканскую республику, Кению, Алжир, Судан.

— В связи с последними трагическими событиями в Петербурге будут ли усилены меры безопасности на фестивале?

— Я разделяю ваше чувство тревоги, оно есть у каждого здравомыслящего человека в наше время. К сожалению, каждый день приходят тревожные сообщения с разных концов света, в том числе и из наших городов. Мы обязательно продумаем организацию безопасности зрителей и гостей нашего фестиваля. Будем обращаться за помощью в МВД, ГУВД, Росгвардию. Конечно, также взаимодействуем с министерством по чрезвычайным ситуациям и другими спецслужбами. Безопасность будет обеспечена на всех мероприятиях фестиваля, будь то шествие, мероприятия в парках или выступления на Красной площади.

— Уже известно, что в этом году к нам приедет постоянный гость фестиваля, французская певица Мирей Матье. Что она исполнит для российских слушателей?

- Матье будет выступать, не могу пока точно сказать, на открытии или закрытии, но ее присутствие стало талисманом фестиваля. Мы уже с ней встречались, обговаривали возможность выступления в течение двух-трех фестивальных дней. Со своей стороны, мы попросили ее исполнить две французские песни — Pardonne-moi и Non, Je ne regrette rien и одну русскую песню, но не могу сказать, какую, потому что Матье пока не дала своего согласия. Также во время встречи с ней я узнал, что она работает над необычным форматом, записывает классические произведения с симфоническим оркестром. В таком формате мы Матье еще точно не видели. Я сгоряча попросил ее подумать над таким форматом для нашего фестиваля, но она пока думает. Мне кажется, она еще в себе не уверена.

— Сергей Дмитриевич, вы участвуете в организации "Спасской башни" на добровольных началах, но не стоит забывать, что вы еще и комендант Московского Кремля. За последние годы на его территории произошло много изменений, которые изменили облик главной достопримечательности столицы. Какие преображения ожидают его в будущем?

— Эти изменения и дальше будут происходить. Будут приниматься усилия по сохранению исторического облика самого Кремля. Прежде всего ФСО сейчас работает над реставрацией стен и башен Кремля. Так вышло, что многие годы капитальной реставрации не было, и если посмотреть на северную часть Кремлевской стены, которая выходит в Александровский сад, она находится, на мой взгляд, в плачевном состоянии — старые водостоки, облупившаяся стена, разрушенный кирпич. Сейчас мы занимаемся их реставрацией, какая-то часть стены, которая выходит к Вечному огню, уже отреставрирована. Пришлось заменить кирпичную кладку, убрать водостоки, все они внутри стены, и вода уходит в специально отведенное для этого место. Также сверху обустроен обогрев, поэтому на стенах нет снега и льда, которые их разрушают. Так будет отреставрирована вся Кремлевская стена.

— А сколько это может занять времени?

— Эти работы выполнены от угловой Арсенальной до Троицкой башни включительно, где, кстати, размещается Президентский оркестр, сейчас завершается установка лесов от Троицкой до Боровицкой башни. Мы надеемся, что в следующем году эти работы завершатся и москвичи и гости столицы будут гордиться, в каком замечательном состоянии у нас находится Кремлевская стена.

— В прошлом году в Кремле был проложен один туристический маршрут, будут ли создаваться новые?

— В этом году будут два туристических маршрута, которые проведут по площади Московского Кремля с заходом в сквер, с осмотром мест, где обнаружены фундаменты древних строений, с рассказом о них. Также ведутся активные работы по созданию подземного музея фактически на месте Чудова монастыря.

— Что будет экспонироваться в музее?

— Там будут демонстрироваться археологические находки, в том числе ранние, найденные при раскопках в Тайницком саду в 2006 году. У нас много всего найдено, тысячи артефактов. Более того, я надеюсь, что он будет интерактивный — студенты, школьники, да и просто пытливые люди, приходя в этот музей, будут лучше понимать, как развивалось это место, историю Боровицкого холма и крепости.

Также по поручению президента мы сейчас готовим проект по оборудованию входным комплексом Боровицкого входа, потому что сейчас там нет удобств. Входной комплекс будет похожим по оборудованию на тот, что на Кутафьей башне, чтобы обезопасить посетителей. При этом мы не хотим нарушать восприятие внешнего вида Кремля.

— Что, на ваш взгляд, самое сложное в работе коменданта Кремля?

— Самое трудное, оглядываясь на мои годы, проведенные здесь, это боязнь не соответствовать своей должности. Дело в том, что ее во все времена занимали очень интересные люди и их судьба сложилась по-разному, у некоторых трагически. Некоторым пришлось восстанавливать Кремль после революции, другие занимались маскировкой в годы Великой Отечественной войны, третьи занимались реставрацией памятников, на которых уже росли деревья, а мне, можно сказать, повезло, потому что я занимаюсь приятной административно-хозяйственной работой, имею отношение к восстановлению традиций и ритуалов. Однако по долгу службы мне каждый день приходится иметь дело с учеными, искусствоведами, деятелями культуры, журналистами, одним словом, профессионалами, и когда я не знаю о каком-то событии в истории Кремля, я чувствую себя неловко.

— На трибунах я постоянно волнуюсь, чтобы кто-то не уронил карабин или фейерверк и кому-то не навредил, но в то же время там ловишь особый кайф, когда видишь реакцию людей, сразу понимаешь, для чего живешь. Очень жаль, что ушел Валерий Михайлович (Халилов). Я полагал, что когда он уйдет на пенсию, он сможет плотнее заниматься фестивалем, ездить отбирать коллективы, а мы бы ему помогали.