Александр Жилкин: Астраханская область развивает импортозамещение в туризме

Прогулки на верблюдах и поездки на джипах по астраханским барханам, где прокладывали трассы участники гонок "Париж-Дакар", скоро составят конкуренцию иностранным предложениям активного отдыха для туристов. Какие еще направления импортозамещения в туризме развиваются в Астраханской области, как будут бороться с дикими туристами-рыболовами, как обстоит дело с рыбодобычей и экономикой региона в целом, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

- Александр Александрович, приближается туристический сезон. Знаю, что в регионе многое делается для привлечения туристов. Каковы ожидания от предстоящего сезона в сравнении с предыдущим годом?

— Поток сформировался достаточно стабильный — где-то порядка 2,5 миллиона человек в год. Сегодня главная задача все-таки предложить дополнительные туристические услуги, кроме ставших уже традиционными рыбалки, отдыха в дельте, лотосовых полей или охоты. Существует определенный антропогенный уровень нагрузки на природу, и большее число туристов может негативно сказаться. Поэтому наши туроператоры, туристические компании подготовили новые предложения.

Определены около полусотни туристических маршрутов, которые помогут использовать уникальные возможности нашего края, к примеру те же барханные пески. Предложим туристам попробовать себя наездниками на двугорбых верблюдах, окунувшись в средние века, хотя бы километр пройти на них, посмотреть стилизованные поселения наших этносов. В частности — казахский. Посмотреть юрты, национальные обряды, понаблюдать, как обрабатывают шерсть, как готовят по старинным рецептам баурсаки, бешбармак. Можем показать казачьи традиции.

Активно в Астраханской области может развиваться познавательный туризм, я считаю. Мы уже предлагаем такие продукты, как посещение раскопок столицы Золотой Орды Сарай-Бату (в Харабалинском районе). Рядом построен стилизованный город. Там воспроизведены особенности архитектуры и быта золотоордынского периода, сотрудники этого музея под открытым небом облачены в одежды тех времен, проводятся реконструированные постановки. Все это позволяет видеть, как протекала жизнь в эпоху Золотой Орды.

Кроме того, интересными будут путешествия к захоронениям известного поэта и музыканта казахского народа Курмангазы Сагырбаева, а также Сеид-Бабы и Букей-хана.

Из событийного туризма можно отметить культурную акцию "Волжская палитра". Это множество тематических развлекательных площадок по всему городу: театральные представления для взрослых и детей, танцы, кинотеатры под открытым небом и тому подобное. Работают площадки в пятницу, субботу и воскресенье и вызывают большой отклик у жителей Астрахани и гостей города. Плюс к этому "Театральные дворики" — постановки профессиональных артистов на открытых площадках во дворах театров.

В конце апреля ждем фестиваль-конкурс рыбацкой кухни. Блюда будут готовить исключительно из волжской пресноводной рыбы. Там научат варить уху и остальные блюда традиционной астраханской кухни. Из событийного туризма еще интересны, как всегда, поездки в цветущую степь, когда распускаются маки и тюльпаны.

Гостиницы любого уровня у нас представлены, некоторые реконструируем. В ближайшее время завершаем реконструкцию большой гостиницы "Астраханская". Гостиниц достаточно, и сервис достойный. Хочу отметить, что они достаточно загружены и в период межсезонья. Достаточно высок уровень ресторанного бизнеса, есть предложения на любой кошелек.

- По моим впечатлениям от общения с жителями других регионов, россияне просто не осведомлены о том, что могут увидеть в Астраханской области. С чем, как считаете, это связано и как можно переломить ситуацию?

— Нужно громче заявлять о регионе. Многие астраханцы почему-то считают, что Астрахань должны все знать. Но откуда? У нас страна большая. Нужно больше свой туристический продукт показывать на всевозможных ресурсах.

Мало кто знает, например, что наше соленое озеро Баскунчак (в Ахтубинском районе) по свойствам идентично Мертвому морю в Израиле. Там сдана первая очередь санатория. Проектируется детская здравница.

Если вернуться к возможностям барханных песков, то, помимо верблюжьих прогулок, нужно использовать их для поездок на джипах — интересный продукт для определенной категории населения. Люди же ездят в Арабские Эмираты и там катаются. У нас эту идею также спокойно можно воплотить. Там трассы проложены — и ралли-рейд "Золото Кагана" ежегодно проводится, и этап чемпионата России в преддверии гонок "Париж — Дакар", то есть профессиональные гонщики эти барханы уже оценили. Можно говорить об импортозамещении в туризме.

Надо все эти продукты продвигать. Мы создали ассоциацию содействия туроператорам и турагентам "Астраханская туристическая лига". Я сам несколько лет возглавляю совет по туризму — для поддержки регионального турбизнеса. Ведь в перспективе это огромное количество рабочих мест.

Сейчас столкнулись с проблемой нехватки гидов. Сразу подключили все вузы, набрали группу, и уже в мае, к активной фазе турсезона, группа будет подготовлена.

- Россияне мечтают видеть на своих столах качественную астраханскую рыбу. Но даже в столичных магазинах ее трудно найти. Как обстоит вопрос с рыбодобычей в регионе?

— Она стабильна. Сейчас зафиксировалась на уровне 51 тысячи тонн в год. Это добыча из среды обитания рыбы разных видов. Плюс аквакультура. Товарным рыбоводством занялись активно. В прошлом году в Астраханской области вырастили 20 тысяч тонн рыбы.

Товарное осетроводство неплохо развивается. В 2016 году выращено и реализовано 500 тонн рыбы осетровых видов и примерно 12 тонн икры. В отрасли работают уже 18 предприятий, рыбу выращивают в садках в реке, то есть в естественных условиях. Главный научный центр в стране — КаспНИИРХ имеет все технологии прижизненного изъятия икры. Постоянное взаимодействие бизнеса и науки дает эффективный результат.

Эта динамика будет возрастать. Конечно, чтобы удержать объемы добычи, мы активно занимаемся воспроизводством рыбы. В этом процессе участвуют общественность, федеральные и региональные органы власти, туристический бизнес.

© Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Астраханской области Губернатор Астраханской области Александр Жилкин

- Какая часть от этой продукции экспортируется в другие субъекты РФ, другие страны?

— Где-то примерно 50% (свыше 30 тысяч тонн) от этого объема в сыром виде вывозится за пределы Астраханской области, в том числе в Москву. В прошлом году весь агропромышленный комплекс региона в 5,5 раза увеличил экспорт продукции. И перечень стран большой. Что касается рыбы, то экспортируем в Белоруссию (порядка 2 тысяч тонн) и другие страны СНГ. Большие заказы на щучью икру, филе окуня, судака, карповых и вяленую рыбу. Израиль вяленую рыбу покупает. Вероятно, в связи с тем, что там много выходцев из России.

- Какова ситуация с рыбопереработкой в области?

— Считаю, что глубина переработки выловленной рыбы на месте должна возрастать, потому что это добавленная стоимость, больший экономический эффект. Но определенная доля сырой рыбы будет уходить. Понятно, что люди хотят и свежей рыбы.

Мы плотно работаем с нашими держателями квот на вылов. На следующий год как раз должно пройти их переоформление. Стараемся стимулировать предпринимателей, чтобы переработка максимального объема добытой рыбы шла именно в самом регионе. В частности, выдаем субсидированные кредиты, связываем льготы на выделение квот с вопросом переработки.

К слову, хотя у многих предприятий достаточно разнообразная продукция, возможный ассортимент еще позволяет искать новые ниши. Среди лидеров можно отметить фабрику "Весна" и рыбокомбинат "Кировский".

- Насколько актуален сейчас фактор варварского вылова рыбы туристами?

— Существует проблема неорганизованных туристов, диких, которые с апреля заполоняют все берега Астраханской области. Они приезжают сюда не просто порыбачить, а добывать рыбу. Приезжают с баками и другими различными емкостями, сушат, вялят — можно сказать, целые цеха стоят. Они и по полтонны — тонне ловят и вывозят. Законодательно их сейчас ничего не ограничивает. Вылавливают и молодь, не соблюдая требования к размерному ряду вылова. Это колоссальная нагрузка на поголовье рыбы на Нижней Волге.

Мы неоднократно обращались к руководству страны. Вопрос рассматривается и министерством сельского хозяйства РФ, и в Государственной думе. Чтобы навести порядок, нужно определить норму вылова. Надеюсь, что такое решение будет принято. В проекте предусматривается ограничение в десять килограммов вылова рыбы. Этого вполне достаточно, если ты в любительских целях ловишь.

Многие организованные рыбаки-любители сейчас, приезжая в Астраханскую область, вылавливают рыбу, фотографируются с ней и отпускают. Им не нужны промышленные объемы.

- Насколько успешно удается бороться с пока непобедимой ордой браконьеров?

— Жестко работаем. Хочу отметить активную роль всех правоохранительных органов — управления пограничной службы, МВД, ФСБ, природоохранной прокуратуры, структур министерства сельского хозяйства региона. Как коренной житель, потомок своих дедов, которые были рыбаками, я на генетическом уровне чувствую, что браконьеров надо давить, иначе они уничтожат всю рыбу.

Страшный удар был нанесен в 90-е годы прошлого века — в годы безвластия — по популяции осетровых. Сегодня я могу сказать, что уровень браконьерства в Астраханской области низок. Мы их "задавили". Незаконно ловят больше на Северном Каспии, на мелководье. Это браконьеры из других регионов и соседних стран. Но полностью от бытового браконьерства избавиться пока не получается. Понятно, что на такой территории, где Волга распадается на 980 рек, а площадь дельты — 15 тысяч квадратных километров, полностью ликвидировать браконьерство невозможно.

Еще Петру I и Елизавете генерал-губернаторы писали постоянно депеши с просьбами усилить стражу, чтобы браконьеров гонять. Браконьерство было испокон веков. И сейчас сельские жители, зная, что идет рыба, ставят сети. Не на продажу — для себя. Но это уже браконьерство — использование незаконных орудий лова. При этом еще раз подчеркну, что таких масштабов, как были до начала двухтысячных, нет.

- А как решаются вопросы западных подстепных ильменей, дноуглубления, сбросов с ГЭС Волжско-Камского каскада, воспроизведения численности?

— Вы назвали комплекс факторов, который, безусловно, влияет на количество рыбы, на возможность восстановления поголовья. В первую очередь весенний попуск воды (с Волжской ГЭС) — одна из главных составляющих. Это все уже давно признали. Раньше, когда не было плотин, рыба нерестилась по всей Волге. Плотинами человек ограничил площади для нереста. Поэтому мы каждый год ждем паводка, чтобы естественные нерестилища были в достаточном количестве залиты водой, чтобы рыба туда зашла, отнерестилась и дала потомство.

Западные подстепные ильмени. Эта система озер образовалась после ухода Каспийского моря несколько сотен лет назад. Они заполняются паводковыми водами. И очень важно, заполнятся они или нет тем объемом воды, который будет спущен с Волжско-Камского каскада. Эти водоемы необходимы для 120 тысяч человек, которые проживают рядом, для занятия животноводством, растениеводством. Также это места рыбных нерестилищ.

Периоды бывают засушливые, бывают многоводные. До прошлого года был период низких паводков, воды было мало. А в прошлом году паводок был очень хороший, поэтому было большое количество молоди. Если в этом году будет подобный уровень паводка, то численность рыбы будет расти. А значит, через три года сформируется достаточное маточное поголовье, которое придет на нерест.

Самое главное — нужно регулировать процессы сброса воды с Волжско-Камского каскада таким образом, чтобы на весенний период основным приоритетом при попуске воды были интересы экологии, то есть сохранение популяции рыбы. Посмотрим, как в этом году сложится обстановка.

- Судостроение по-прежнему является одной из основных точек роста промышленности региона?

— По-прежнему. При этом судостроение — та отрасль, которая чутко реагирует на кризисные явления. Сразу происходит сжатие на рынке заказов, что вызывает определенное напряжение. Я благодарен компании "Лукойл", которая поддерживает судостроение в Астраханской области, продолжая реализацию своих проектов на Каспийском море по разведке, разработке и добыче углеводородов.

Присутствие здесь Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) тоже дает серьезную поддержку судостроительной отрасли, в частности заводу "Лотос", который полностью обеспечен заказами до 2022 года. Он строит туристическое круизное судно, сухогрузы, танкерный флот. И сейчас готовится очередной конкурс на получение заказа от компании "Лукойл". Наша судостроительная отрасль также выполняла и выполняет заказы Казахстана, Туркменистана, Ирана.

По прошлому году рост объемов производства судостроительной отрасли составил 118%. Надеюсь, что и в этом году они обеспечат достаточно устойчивую работу.

© Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Астраханской области Губернатор Астраханской области Александр Жилкин

- Какова сейчас загрузка судостроительных предприятий?

— Говорить о максимальной загруженности судостроительных предприятий сегодня нельзя. С одной стороны, это связано с проведением модернизации предприятий. К примеру, завод "Лотос" в прошлом году построил современный центр металлообработки, где полная автоматизация и в производственном процессе вместо 120 человек заняты всего три. Там теперь можно с наименьшими потерями резать металл любой сложности, любой конфигурации, планируемый объем — более 50 тысяч тонн продукции в год. Центр будет работать не только на судостроительные заводы Астраханской области, но и на другие верфи страны.

Так что, несмотря на отсутствие полной загруженности предприятий судостроительной отрасли, имеющийся объем заказов достаточен для функционирования и развития отрасли.

Обсуждаются и новые проекты. В приоритете — крупный заказ на танкерный флот, который инициировался рядом каспийских компаний, чтобы перевозить нефть по Каспию. Ждем активизации работ по обустройству шельфовых проектов прикаспийских государств, в первую очередь Ирана и Туркменистана, и эти проекты потенциально должны разместить именно в нашем регионе, потому что у нас есть соответствующий уровень компетенции.

- Особая экономическая зона. В непростых экономических условиях в ОЭЗ трудно привлекать новых резидентов. Насколько активно инвестируют в ОЭЗ "Лотос"?

— Начальный период раскрутки особой экономической зоны совпал с кризисом конца 2014 года. Те партнеры, с которыми мы определялись и которые были весьма заинтересованы во вхождении в зону, тогда свою активность снизили. Понятно, что это партнеры из европейских государств. И с учетом того колоссального давления, которое их страны оказывают на собственный бизнес, стартовать было сложно.

Несмотря на это, сегодня четыре резидента официально присутствуют и начинают свою работу в ОЭЗ. В апреле будет дан старт строительству двух заводов, один из которых будет построен в этом году, другой — в начале следующего. В этом месяце состоится закладка капсулы на месте строительства завода "МедИн-Тех", который займется производством шприцев третьего поколения. А первый иностранный резидент ОЭЗ "АТЕФ РУСС" заложит камень на месте строительства завода по изготовлению трансформаторного оборудования.

Одобрен бизнес-план потенциального резидента ОЭЗ "Гекса-Лотос". Предприятие планирует войти в астраханскую ОЭЗ и вложить в производство порядка 330 миллионов рублей. Запуск производства планируется на конец 2018 года. Инвесторы намерены организовать производство полимерных нитей и геосинтетических тканых материалов, применяемых в строительстве и реконструкции дорог, укреплении взлетно-посадочных полос аэродромов, организации временных подъездных путей к нефтегазовым месторождениям.

В этом году стоит задача — привлечь порядка шести резидентов в ОЭЗ. По понятным причинам пока не буду их называть. Скажу лишь, что ряд компаний создадут совместное производство на базе одного из судостроительных заводов.

С помощью российских министерств промышленности и экономики ведем активные переговоры со многими потенциальными партнерами и резидентами ОЭЗ. Ведь зоны изначально задумывалась как точка локализации судопроизводства и производства того оборудования, которое используется для реализации углеводородных проектов в Каспийском бассейне.

Ни для кого не секрет, что до 70% того оборудования, которое устанавливается на нефтяных платформах, закупается за пределами Российской Федерации. Конечно, и иностранные компании, которые видят перспективы развития Каспийского бассейна, понимали целесообразность прихода в эту зону. Если бы не было давления на наших потенциальных европейских партнеров, то ОЭЗ работала бы более эффективно.

- А каков объем инвестиций в регион в целом?

— Весь кризисный период показываем рост инвестиций ежегодно. В прошлом году 118 миллиардов рублей привлечено в основной капитал. Это на 4% выше 2015 года. В этом году планируем привлечь 125-130 миллиардов рублей. При этом из всего этого объема 60% приходится на нефтегазовый сектор, а остальное — это иные отрасли, в том числе на легкую и пищевую.

- Кто больше инвестирует — российский бизнес или иностранный?

— Наибольший объем вложений делают российские инвесторы. И пошло оживление в иностранном сегменте. К примеру, сейчас идет к завершению первая очередь проекта по выращиванию корня солодки для фармацевтической отрасли. Это японские инвестиции.

Активно пошли иранцы, причем в первую очередь — в агропромышленный комплекс. Сейчас на территории региона работают около 170 компаний с иранским капиталом. Это в большей степени стивидорные, операторские компании. В частности, в этом году они должны вложить где-то порядка пяти миллионов долларов в различные проекты.

С европейским инвестором началась проработка вопроса строительства второго в регионе крупного завода по производству томатной пасты. Учитывая, что мы почти на 100% завозим томатную пасту из-за рубежа, это очень интересный проект.

- Каков вклад мелких и средних предпринимателей в экономику региона?

— В ВРП региона малый и средний бизнес занимает 40%. В прошлом году инвестиции в основной капитал по малым и средним предприятиям составил 4,4 миллиарда рублей. Это выше, чем в 2015 году на 35%. Малые и средние предприятия охватывает легкую промышленность, производство резиновой обуви, пищевую промышленность, включая переработку плодоовощной продукции. По последней, отмечу, увеличили объемы в 1,8 раза, а в этом году планируем уйти на увеличение объемов в два раза.

В прошлом году запустили первую очередь томатного завода. Ультрасовременное предприятие. Сейчас идет строительство второй очереди. В первую очередь было инвестировано 2,6 миллиарда рублей. В этом году инвестиции составят еще порядка 3 миллиардов. И сейчас он выходит в сезон с намерением произвести 28 тысяч тонн томатной пасты.

- Как оцениваете включение портов Астрахань и Оля в стратегию развития портов Минкавказа?

— Сегодня идет разговор о том, чтобы создать равные условия конкурентной деятельности. Прорабатываем вопросы привлечения большего количества груза. А это значит, что нужно пересмотреть комплексное снижение тарифов и сборов — железнодорожных, портовых, фрахтовых.

Идет кропотливая, тонкая и сложная работа. Здесь же и законодательство разных стран нужно учитывать, вписывать его актуальные изменения. Работают межправительственные комиссии. Есть результаты, которые дают возможность прогнозировать рост перевозок, например с Ираном.

Порты готовы перевозить даже в три раза большие объемы. Я надеюсь, что в этом году будет рост и в целом объемов перевозки, и в том числе по порту Оля. Сейчас по первому кварталу действительно рост уже есть (за январь-февраль — 101,3% к уровню прошлого года).

Стратегия развития портов Минкавказа сейчас актуальна, потому что последние 2,5-3 года были непростыми. Шло снижение объемов поставок в натуральном выражении. Плюс ко всему иранский бизнес, с которым мы давно и плодотворно сотрудничаем по транзиту грузов, находится под давлением санкций.