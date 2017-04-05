Борис Каторгин: двигатели РД-180 пока никто не превзошел

Лауреаты престижной международной премии в области энергетики "Глобальная энергия"-2017 будут объявлены в Москве 6 апреля. За последние 15 лет ее обладателями стали более 30 ученых из десяти стран, в том числе России, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, США, Украины, Франции, Швеции и Японии. Ожидается, что в этом году награды за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки лауреатам вручит президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.
Среди участников комитета по присуждению "Глобальной энергии" — лауреат премии 2012 года, всемирно известный разработчик космических двигателей, возглавлявший российское научно-производственное объединение "Энергомаш" Борис Каторгин. Именно он создал жидкостной двигатель РД-180, который США закупают для ракет-носителей Atlas, несмотря на введенные антироссийские санкции, что остается одним из немногих удачных примеров российско-американского сотрудничества в области высоких технологий.
В преддверии объявления лауреатов "Глобальной энергии"-2017 Борис Каторгин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о судьбе проекта РД-180 после создания в США аналогов российским силовым установкам, сфере применения сверхтяжелых ракет, а также о значении для мировой космической отрасли прорыва компании SpaceX, осуществившей первый успешный повторный пуск возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon 9.
— Борис Иванович, совсем недавно Space X успешно провела первый повторный пуск возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon 9: насколько вперед, по-вашему, вырвалась американская космическая промышленность?
Успех SpaceX, конечно, будет иметь продолжение, и, несмотря на все разговоры о том, что создание таких ракет дорого стоит, думаю, что все это со временем упростится и переход на спасаемые ступени принесет большую экономическую выгоду.
— Уже сегодня ряд экспертов высказывают опасение, что этот успех Маска станет предпосылкой к милитаризации космоса. Действительно ли есть такая угроза, учитывая, что практически все космические проекты имеют потенциал конверсии?
— Изначально все было совсем наоборот: первые ракеты создавались не для освоения космоса, а для доставки боезарядов. Бояться ничего не надо, потому что жизнь не остановишь. На тот же автомобиль, на котором мы ездим каждый день, можно установить пулемет, как это делают сегодня террористы в Сирии, но это же не значит, что нужно отказывать от этого средства передвижения.
Сначала широкое распространение получат ракеты с возвращаемыми ступенями, которые будут доставлять на орбиту коммерческую нагрузку, а потом, если потребуется, то и военные спутники связи или аппараты, способные сбивать спутники противника. От этого никуда не денешься — человеческую мысль не остановить.
— Ведутся ли сегодня российской промышленностью разработки возвращаемых ступеней ракет? Сколько нам потребуется времени для освоения таких технологий на современном уровне?
— На протяжение этих трех-четырех лет США тоже не будут сбавлять обороты…
— Конкуренция есть конкуренция. Она будет двигать вперед и нашу научную мысль, стимулировать нас работать решительнее и усерднее.
— Кстати о конкуренции: именно ваш двигатель РД-180 в 90-е годы выиграл американский тендер и данные силовые установки закупаются Вашингтоном до сих пор. Могут ли они устанавливаться на российские ракеты после того, как США разработают им замену?
— Я думаю, что, конечно, они найдут свое применение на новых тяжелых и даже сверхтяжелых ракетах. Мы такую ракету имели почти 30 лет назад — это ракета "Энергия". Сейчас речь идет о том, чтобы создать такой носитель, который бы нам сразу дал преимущество по времени, всем техническим решениям и финансам, потому что сегодня у нас уже есть самое главное конкурентное преимущество — готовые, работающие, успешно эксплуатируемые двигатели, в которых заложены такие технические решения, которые еще никто пока не превзошел, и они еще долго будут оставаться лучшими в мире.
— Решение США добиться импортонезависимости от российских ракетных двигателей имеет в том числе политические мотивы. Возможно ли продолжение закупок Америкой РД-180 в случае нормализации в отношениях наших стран?
— То, что они стремятся создать свои аналоги данных установок, совершенно нормально, и рано или поздно они перестанут от нас зависеть. Но, конечно, если взаимоотношения между нашими странами сильно изменятся, то сотрудничество наших стран по данной технике возможно еще на протяжении многих лет.
— Известно, что конкретные целевые нагрузки под создаваемую в России ракету сверхтяжелого класса "Ангара-А5В" сейчас отсутствуют. Как вы считаете, насколько обосновано ее создание и для каких запусков она сможет применяться?
Благодаря сверхтяжелой ракете мы сможем вывести на орбиту мощную космическую электростанцию и мощные телескопы, которые позволят нам лучше изучить космос и обеспечить информационную безопасность России. К тому же геостационарная орбита уже сильно засорена отработавшими космическими аппаратами — надо их оттуда убирать. Как раз для этого нужен сверхтяжелый носитель, оборудованный соответствующими устройствами, способными отогнать останки аппаратов в дальний космос или же, наоборот, переправить их в атмосферу Земли, чтобы они там сгорели. Ну и, в конце концов, борьба с астероидной опасностью потребует более мощные ракеты-носители, чтобы поменять орбиту или уничтожать крупные астероиды. Так что потребность, даже я бы сказал сверхнеобходимость — огромная. Тут как с холодильником, пока его не изобрели, вроде бы он был и не нужен — хранили еду в погребах, а сейчас без него трудно себе представить нашу жизнь.
Сегодня в России работает инициативная группа, в которую входят академики и крупные военачальники, развивающие идею применения сверхтяжелых ракет для решения глобальных задач, которые сегодня стоят перед нашей страной. Я тоже принимаю в ней участие — пока что это исключительно экспертная организация и никакими административными узами с официальными структурами мы пока не связаны, но при этом никаких трудностей в общении с теми, кто сегодня в России принимает решения по отрасли, у нас нет.
— Еще одно важное направление, над которым работает как ваше родное НПО "Энергомаш", так и SpaceX, — создание космического двигателя, работающего на метане. Чем продиктована необходимость данных работ?