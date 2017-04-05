США
5.045 апреля12:15МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Борис Каторгин: двигатели РД-180 пока никто не превзошел

12:0005.04.2017
(обновлено: 12:03 05.04.2017)
0100
Член комитета по присуждению премии Глобальная энергия-2017 Борис Каторгин
© Фото: из архива Международной энергетической премии "Глобальная энергия"

Лауреаты престижной международной премии в области энергетики "Глобальная энергия"-2017 будут объявлены в Москве 6 апреля. За последние 15 лет ее обладателями стали более 30 ученых из десяти стран, в том числе России, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, США, Украины, Франции, Швеции и Японии. Ожидается, что в этом году награды за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки лауреатам вручит президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Среди участников комитета по присуждению "Глобальной энергии" — лауреат премии 2012 года, всемирно известный разработчик космических двигателей, возглавлявший российское научно-производственное объединение "Энергомаш" Борис Каторгин. Именно он создал жидкостной двигатель РД-180, который США закупают для ракет-носителей Atlas, несмотря на введенные антироссийские санкции, что остается одним из немногих удачных примеров российско-американского сотрудничества в области высоких технологий.

В преддверии объявления лауреатов "Глобальной энергии"-2017 Борис Каторгин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о судьбе проекта РД-180 после создания в США аналогов российским силовым установкам, сфере применения сверхтяжелых ракет, а также о значении для мировой космической отрасли прорыва компании SpaceX, осуществившей первый успешный повторный пуск возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

— Борис Иванович, совсем недавно Space X успешно провела первый повторный пуск возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon 9: насколько вперед, по-вашему, вырвалась американская космическая промышленность?

Макет космического корабля Федерация. Архивное фото
© Фото: Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Роскосмос будет строить ракеты с многоразовыми элементами
- То, что совершили американские специалисты во главе с Илоном Маском, — прекрасное достижение. Идея о том, что нужно спасать ступени ракет существует уже давно. В советское время данные технологии были предусмотрены к реализации на ракете-носителе "Энергия", которая, к сожалению, совершила всего два запуска. Было предусмотрено спасение первой ступени ракеты-носителя на боковых блоках ракеты, предусматривались специальные устройства, но сложилось как сложилось, и в нашей стране эти работы не получили достойного финансирования и были приостановлены.

Успех SpaceX, конечно, будет иметь продолжение, и, несмотря на все разговоры о том, что создание таких ракет дорого стоит, думаю, что все это со временем упростится и переход на спасаемые ступени принесет большую экономическую выгоду.

—  Уже сегодня ряд экспертов высказывают опасение, что этот успех Маска станет предпосылкой к милитаризации космоса. Действительно ли есть такая угроза, учитывая, что практически все космические проекты имеют потенциал конверсии?

— Изначально все было совсем наоборот: первые ракеты создавались не для освоения космоса, а для доставки боезарядов. Бояться ничего не надо, потому что жизнь не остановишь. На тот же автомобиль, на котором мы ездим каждый день, можно установить пулемет, как это делают сегодня террористы в Сирии, но это же не значит, что нужно отказывать от этого средства передвижения.

Сначала широкое распространение получат ракеты с возвращаемыми ступенями, которые будут доставлять на орбиту коммерческую нагрузку, а потом, если потребуется, то и военные спутники связи или аппараты, способные сбивать спутники противника. От этого никуда не денешься — человеческую мысль не остановить.

— Ведутся ли сегодня российской промышленностью разработки возвращаемых ступеней ракет? Сколько нам потребуется времени для освоения таких технологий на современном уровне?

Ракета SpaceX Falcon 9 после старта. 30 марта 2017
© REUTERS/ Gregg Newton
Песков: Россия готова конкурировать с разработками SpaceX
- Не могу сказать за всю отрасль, но если сейчас поставить в России задачу по созданию системы спасения ступеней, то ее, безусловно, разработают. Конечно, у нас есть соответствующие заделы, и, конечно, это будет не похоже на те проекты, что были разработаны 25-30 лет назад, речь идет о современной технике, которая впитает в себя все последние технические достижения. Сроки таких работ зависят от числа привлеченных специалистов и финансирования. Если эти факторы будут соблюдены, то разработка займет около трех-четырех лет.

—  На протяжение этих трех-четырех лет США тоже не будут сбавлять обороты…

— Конкуренция есть конкуренция. Она будет двигать вперед и нашу научную мысль, стимулировать нас работать решительнее и усерднее.

— Кстати о конкуренции: именно ваш двигатель РД-180 в 90-е годы выиграл американский тендер и данные силовые установки закупаются Вашингтоном до сих пор. Могут ли они устанавливаться на российские ракеты после того, как США разработают им замену?

— Я думаю, что, конечно, они найдут свое применение на новых тяжелых и даже сверхтяжелых ракетах. Мы такую ракету имели почти 30 лет назад — это ракета "Энергия". Сейчас речь идет о том, чтобы создать такой носитель, который бы нам сразу дал преимущество по времени, всем техническим решениям и финансам, потому что сегодня у нас уже есть самое главное конкурентное преимущество — готовые, работающие, успешно эксплуатируемые двигатели, в которых заложены такие технические решения, которые еще никто пока не превзошел, и они еще долго будут оставаться лучшими в мире.

— Решение США добиться импортонезависимости от российских ракетных двигателей имеет в том числе политические мотивы. Возможно ли продолжение закупок Америкой РД-180 в случае нормализации в отношениях наших стран?

— То, что они стремятся создать свои аналоги данных установок, совершенно нормально, и рано или поздно они перестанут от нас зависеть. Но, конечно, если взаимоотношения между нашими странами сильно изменятся, то сотрудничество наших стран по данной технике возможно еще на протяжении многих лет.

—  Известно, что конкретные целевые нагрузки под создаваемую в России ракету сверхтяжелого класса "Ангара-А5В" сейчас отсутствуют. Как вы считаете, насколько обосновано ее создание и для каких запусков она сможет применяться?

Запуск ракеты Ангара. Архивное фото
© Фото: предоставлено Министерством обороны РФ/Андрей Моргунов
Летные испытания сверхтяжелой "Ангары" планируют начать в 2027 году
- Абсолютно обоснованно — для того чтобы обеспечить нашу информационную независимость, обеспечить проведение научных исследований, освоение космического пространства за пределами тех орбит, которые мы сегодня достигаем. Конечно, такая ракета нужна.

Благодаря сверхтяжелой ракете мы сможем вывести на орбиту мощную космическую электростанцию и мощные телескопы, которые позволят нам лучше изучить космос и обеспечить информационную безопасность России. К тому же геостационарная орбита уже сильно засорена отработавшими космическими аппаратами — надо их оттуда убирать. Как раз для этого нужен сверхтяжелый носитель, оборудованный соответствующими устройствами, способными отогнать останки аппаратов в дальний космос или же, наоборот, переправить их в атмосферу Земли, чтобы они там сгорели. Ну и, в конце концов, борьба с астероидной опасностью потребует более мощные ракеты-носители, чтобы поменять орбиту или уничтожать крупные астероиды. Так что потребность, даже я бы сказал сверхнеобходимость — огромная. Тут как с холодильником, пока его не изобрели, вроде бы он был и не нужен — хранили еду в погребах, а сейчас без него трудно себе представить нашу жизнь.

Сегодня в России работает инициативная группа, в которую входят академики и крупные военачальники, развивающие идею применения сверхтяжелых ракет для решения глобальных задач, которые сегодня стоят перед нашей страной. Я тоже принимаю в ней участие — пока что это исключительно экспертная организация и никакими административными узами с официальными структурами мы пока не связаны, но при этом никаких трудностей в общении с теми, кто сегодня в России принимает решения по отрасли, у нас нет.

— Еще одно важное направление, над которым работает как ваше родное НПО "Энергомаш", так и SpaceX, — создание космического двигателя, работающего на метане. Чем продиктована необходимость данных работ?

Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017
© Flickr/ SpaceX
Эксперт: повторный пуск первой ступени Falcon 9 нельзя назвать революцией
- "Энергомаш" еще при жизни его основателя Валентина Петровича Глушко стал рассматривать метан как ракетное горючее. Мы начали проектировать ракеты, проводили эксперименты по сжиганию метана, более того, в 1996-1998 годах совместно с ГРЦ имени Макеева была спроектирована ракета "Рикша", работающая на метане. Однако финансирования тогда не было и данная работа была отложена. Развитие этого направления является целесообразным, но сначала метановое топливо должно быть использовано в небольших количествах для верхних ступеней ракет. На первых ступенях РН до сих пор лучшие результаты показывают кислородно-керосиновые двигатели.

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена