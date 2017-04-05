Борис Каторгин: двигатели РД-180 пока никто не превзошел

Лауреаты престижной международной премии в области энергетики "Глобальная энергия"-2017 будут объявлены в Москве 6 апреля. За последние 15 лет ее обладателями стали более 30 ученых из десяти стран, в том числе России, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, США, Украины, Франции, Швеции и Японии. Ожидается, что в этом году награды за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки лауреатам вручит президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума.



Среди участников комитета по присуждению "Глобальной энергии" — лауреат премии 2012 года, всемирно известный разработчик космических двигателей, возглавлявший российское научно-производственное объединение "Энергомаш" Борис Каторгин. Именно он создал жидкостной двигатель РД-180, который США закупают для ракет-носителей Atlas, несмотря на введенные антироссийские санкции, что остается одним из немногих удачных примеров российско-американского сотрудничества в области высоких технологий.



В преддверии объявления лауреатов "Глобальной энергии"-2017 Борис Каторгин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о судьбе проекта РД-180 после создания в США аналогов российским силовым установкам, сфере применения сверхтяжелых ракет, а также о значении для мировой космической отрасли прорыва компании SpaceX, осуществившей первый успешный повторный пуск возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

— Борис Иванович, совсем недавно Space X успешно провела первый повторный пуск возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon 9: насколько вперед, по-вашему, вырвалась американская космическая промышленность?

- То, что совершили американские специалисты во главе с Илоном Маском, — прекрасное достижение. Идея о том, что нужно спасать ступени ракет существует уже давно. В советское время данные технологии были предусмотрены к реализации на ракете-носителе "Энергия", которая, к сожалению, совершила всего два запуска. Было предусмотрено спасение первой ступени ракеты-носителя на боковых блоках ракеты, предусматривались специальные устройства, но сложилось как сложилось, и в нашей стране эти работы не получили достойного финансирования и были приостановлены.

Успех SpaceX, конечно, будет иметь продолжение, и, несмотря на все разговоры о том, что создание таких ракет дорого стоит, думаю, что все это со временем упростится и переход на спасаемые ступени принесет большую экономическую выгоду.

— Уже сегодня ряд экспертов высказывают опасение, что этот успех Маска станет предпосылкой к милитаризации космоса. Действительно ли есть такая угроза, учитывая, что практически все космические проекты имеют потенциал конверсии?

— Изначально все было совсем наоборот: первые ракеты создавались не для освоения космоса, а для доставки боезарядов. Бояться ничего не надо, потому что жизнь не остановишь. На тот же автомобиль, на котором мы ездим каждый день, можно установить пулемет, как это делают сегодня террористы в Сирии, но это же не значит, что нужно отказывать от этого средства передвижения.

Сначала широкое распространение получат ракеты с возвращаемыми ступенями, которые будут доставлять на орбиту коммерческую нагрузку, а потом, если потребуется, то и военные спутники связи или аппараты, способные сбивать спутники противника. От этого никуда не денешься — человеческую мысль не остановить.

— Ведутся ли сегодня российской промышленностью разработки возвращаемых ступеней ракет? Сколько нам потребуется времени для освоения таких технологий на современном уровне?

- Не могу сказать за всю отрасль, но если сейчас поставить в России задачу по созданию системы спасения ступеней, то ее, безусловно, разработают. Конечно, у нас есть соответствующие заделы, и, конечно, это будет не похоже на те проекты, что были разработаны 25-30 лет назад, речь идет о современной технике, которая впитает в себя все последние технические достижения. Сроки таких работ зависят от числа привлеченных специалистов и финансирования. Если эти факторы будут соблюдены, то разработка займет около трех-четырех лет.

— На протяжение этих трех-четырех лет США тоже не будут сбавлять обороты…

— Конкуренция есть конкуренция. Она будет двигать вперед и нашу научную мысль, стимулировать нас работать решительнее и усерднее.

— Кстати о конкуренции: именно ваш двигатель РД-180 в 90-е годы выиграл американский тендер и данные силовые установки закупаются Вашингтоном до сих пор. Могут ли они устанавливаться на российские ракеты после того, как США разработают им замену?

— Я думаю, что, конечно, они найдут свое применение на новых тяжелых и даже сверхтяжелых ракетах. Мы такую ракету имели почти 30 лет назад — это ракета "Энергия". Сейчас речь идет о том, чтобы создать такой носитель, который бы нам сразу дал преимущество по времени, всем техническим решениям и финансам, потому что сегодня у нас уже есть самое главное конкурентное преимущество — готовые, работающие, успешно эксплуатируемые двигатели, в которых заложены такие технические решения, которые еще никто пока не превзошел, и они еще долго будут оставаться лучшими в мире.

— Решение США добиться импортонезависимости от российских ракетных двигателей имеет в том числе политические мотивы. Возможно ли продолжение закупок Америкой РД-180 в случае нормализации в отношениях наших стран?

— То, что они стремятся создать свои аналоги данных установок, совершенно нормально, и рано или поздно они перестанут от нас зависеть. Но, конечно, если взаимоотношения между нашими странами сильно изменятся, то сотрудничество наших стран по данной технике возможно еще на протяжении многих лет.

— Известно, что конкретные целевые нагрузки под создаваемую в России ракету сверхтяжелого класса "Ангара-А5В" сейчас отсутствуют. Как вы считаете, насколько обосновано ее создание и для каких запусков она сможет применяться?

- Абсолютно обоснованно — для того чтобы обеспечить нашу информационную независимость, обеспечить проведение научных исследований, освоение космического пространства за пределами тех орбит, которые мы сегодня достигаем. Конечно, такая ракета нужна.

Благодаря сверхтяжелой ракете мы сможем вывести на орбиту мощную космическую электростанцию и мощные телескопы, которые позволят нам лучше изучить космос и обеспечить информационную безопасность России. К тому же геостационарная орбита уже сильно засорена отработавшими космическими аппаратами — надо их оттуда убирать. Как раз для этого нужен сверхтяжелый носитель, оборудованный соответствующими устройствами, способными отогнать останки аппаратов в дальний космос или же, наоборот, переправить их в атмосферу Земли, чтобы они там сгорели. Ну и, в конце концов, борьба с астероидной опасностью потребует более мощные ракеты-носители, чтобы поменять орбиту или уничтожать крупные астероиды. Так что потребность, даже я бы сказал сверхнеобходимость — огромная. Тут как с холодильником, пока его не изобрели, вроде бы он был и не нужен — хранили еду в погребах, а сейчас без него трудно себе представить нашу жизнь.

Сегодня в России работает инициативная группа, в которую входят академики и крупные военачальники, развивающие идею применения сверхтяжелых ракет для решения глобальных задач, которые сегодня стоят перед нашей страной. Я тоже принимаю в ней участие — пока что это исключительно экспертная организация и никакими административными узами с официальными структурами мы пока не связаны, но при этом никаких трудностей в общении с теми, кто сегодня в России принимает решения по отрасли, у нас нет.

— Еще одно важное направление, над которым работает как ваше родное НПО "Энергомаш", так и SpaceX, — создание космического двигателя, работающего на метане. Чем продиктована необходимость данных работ?

- "Энергомаш" еще при жизни его основателя Валентина Петровича Глушко стал рассматривать метан как ракетное горючее. Мы начали проектировать ракеты, проводили эксперименты по сжиганию метана, более того, в 1996-1998 годах совместно с ГРЦ имени Макеева была спроектирована ракета "Рикша", работающая на метане. Однако финансирования тогда не было и данная работа была отложена. Развитие этого направления является целесообразным, но сначала метановое топливо должно быть использовано в небольших количествах для верхних ступеней ракет. На первых ступенях РН до сих пор лучшие результаты показывают кислородно-керосиновые двигатели.