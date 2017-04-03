Борисов: при освоении Арктики в центр мы ставим человека, а не прибыль

Освоение Арктики сегодня выходит на новый уровень, возрастает интерес государства и международного сообщества к северным регионам. Но любые программы и законы останутся лишь на бумаге, если во главу угла при их написании не ставить конкретного человека, считает глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. О новых направлениях развития арктических территорий руководитель республики рассказал РИА Новости на Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога" в Архангельске:

- Егор Афанасьевич, с чем республика приехала на форум?

— Мы представили те проекты, которые всегда вызывали интерес, с одной стороны, у инвесторов, а с другой — те, которые связаны с развитием Республики Саха. Это, например, проекты, связанные с транспортным комплексом, с созданием инфраструктуры. Сегодня самой актуальной темой для Арктики остается тема грузоперевозок. К сожалению, и самолеты, и пароходы у нас стареют и не обновляются. Мы приняли решение о строительстве Жатайской судоверфи на базе одноименного судоремонтного завода, где будут заниматься комплексной модернизацией флота. Это наш главный проект, и мы его сегодня активно продвигаем.

- Когда планируется выпуск головного речного судна и выход на проектную мощность?

— Два судна на существующих мощностях мы уже построили в прошлом году. Головное планируем к 2019-му, а на полную мощность верфь выйдет к 2022 году, Это предполагает строительство 10 речных судов в год.

- Что даст региону и стране реализация этого проекта?

— В советское время существовала доставка грузов через Северный морской путь. И сегодня эта схема остается, но при этом очевидна необходимость дальнейшего развития морских путей, флота, особенно речного. На форуме были озвучены основные направления развития Севморпути. Очень важно строить и восстанавливать речные суда. То, что доставляется по морю, по железной дороге надо развозить по рекам, поэтому сегодня этот проект для нас считается самым важным.

Его реализация даст импульс развитию других локальных проектов, будет способствовать созданию новых рабочих мест, новых производств и долгосрочных производственно-технологических цепочек, а также обеспечит надежный спрос на продукцию и услуги при модернизации и своевременном замещении выбывающих мощностей в рамках кооперации с машиностроительными и судостроительными предприятиями России. Суммарно до 2030 года предполагается получить 1,2 миллиарда рублей в виде налогов.

- Не могли бы вы назвать якутские проекты, которые могут войти в новую редакцию госпрограммы развития арктической зоны России?

— Мы сегодня говорим о Якутской опорной зоне, об инфраструктурных проектах, о социальном развитии, поддержке малых коренных народов Севера. При этом я подчеркиваю: при любых разработках в центре внимания должен быть человек. Мы должны понимать, что ему даст та или иная программа. Потребительское отношение к "северам" недопустимо. Это когда приезжают предприниматели из других мест, завозят рабочих на время, добудут золото и уедут. Не заплатив налоги и не создав постоянных рабочих мест. Такие истории нам не нужны.

Проектом концепции ФЦП "Развитие инфраструктуры Арктической зоны РФ на 2018-2027 годы", разработанной Минобороны России, предусмотрено финансирование всех системообразующих проектов Северо-Якутской опорной зоны. Среди них — "Реконструкция Морского порта Тикси", "Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи", "Строительство речных судов различных типов и назначений" и "Строительство судов класса "река-море" в целях обеспечения перевозок для нужд Республики Саха (Якутия)", "Строительство дноуглубительной техники". Суммарная стоимость проектов составляет 365,1 миллиарда рублей, из которых на федеральный бюджет приходится 197,2 миллиарда рублей, внебюджетные средства составят 163,3 миллиарда рублей, бюджет региона выделяет 4,5 миллиарда рублей. Размер внебюджетных средств согласован с компаниями-недропользователями. По этому вопросу были проведены переговоры с каждой из таких компаний и получены письма-намерения о реализации проектов в рамках создаваемой опорной зоны.

- Что Вы можете сказать о законодательном обеспечении развития Арктики?

— Госпрограмма не является исчерпывающим механизмом развития Арктики, особенно в предлагаемом виде, без социальной составляющей. Комплексный подход к программе должен быть реализован на макроуровне на законодательной основе. Во-первых, по итогам рассмотрения проекта федерального закона "О развитии Арктической зоны" Минэкономразвития России предлагает его "переформатировать" в закон, посвященный опорным зонам развития Арктической зоны.

Основные положения закона будут предусматривать порядок формирования опорных зон развития и отбора проектов, минерально-сырьевых центров, реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе, на арктическом шельфе, апробации действующих механизмов территориального развития и мер государственной поддержки приоритетных проектов в Арктической зоне. Также предлагается внесение "точечных" изменений в отраслевые законодательные акты РФ в области образования, здравоохранения.

С целью исключить риск принятия разрозненных невзаимоувязанных законодательных актов, для обеспечения комплексности Якутия предложила принять единую концепцию разработки нормативно-правовых актов по развитию Арктики, включающую согласованные направления совершенствования бюджетной, налоговой, тарифной, экологической и социальной политики в отношении российской Арктики.

Во-вторых, считаю необходимым внести коррективы в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации" в части включения в него дополнительных территорий, входящих в Арктическую зону.

Включение 13 районов Якутии в состав Арктической зоны РФ обусловлено единством природно-хозяйственных систем и ресурсно-производственных комплексов в рамках арктического макрорегиона, устойчивой экономической и исторической связью с функционированием Севморпути, стратегической значимостью для обеспечения национальной безопасности и комплексного социально-экономического развития арктического макрорегиона.

- Какие меры по улучшению качества жизни предпринимаются в Якутии?

— Надо признать, что в течение почти двадцати лет после развала СССР арктическим проблемам уделялось недостаточно внимания. Мы обратили на это внимание органов государственной власти и общественности и начали вплотную подходить к решению этих проблем. У нас есть люди, которые — вы не поверите — живут в палатках в минус 50 градусов. Это оленеводы. Мы для них должны создать условия комфортного проживания. Я недавно ездил по северным районам, чтобы понять, насколько правильную линию мы выбрали. Ведь я хочу, чтобы программы, которые мы принимаем на уровне региона, напрямую касались людей. Где-то нужно школу построить, где-то обеспечить занятость. К примеру, много лет мы были вынуждены платить зарплату оленеводам из бюджета, чтобы они могли просто содержать оленей.

Ведь северные люди не живут по рыночным законам. У них свои традиции, культура, жизненный уклад. Они совсем другие, оленеводство — это их букварь. Мы стараемся их поддержать. На нынешнем форуме вместе с другими арктическими регионами мы подписали дорожную карту проекта в сфере дошкольного образования "Дети Арктики". Внимание к проблемам Арктики будет только повышаться.