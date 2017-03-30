Игорь Арбузов: на ВМЗ переберут 71 дефектный двигатель для "Протонов"

Утрата культуры производства привела к авариям, возврату бракованных двигателей, переносу запусков ракет-носителей "Союз" и "Протон", а также к отставке прежнего руководства знаменитого Воронежского механического завода (ВМЗ). Согласно решению госкорпорации "Роскосмос", предприятие будет модернизировано и до конца 2017 года войдет в состав интегрированной двигателестроительной структуры под управлением НПО "Энергомаш".



О внедряемых технологиях неразрушающего контроля, реализуемой программе преобразований, минимизации негативного фона и снижении уровня социальной напряженности на ВМЗ рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. Беседовал специальный корреспондент РИА Новости Александр Ковалев.

— С 1 марта 2017 года вступил в должность новый генеральный директор Воронежского механического завода (ФГУП ВМЗ) Игорь Мочалин. Какие первоочередные задачи поставлены перед ним для обеспечения надежности российских ракетных двигателей?

— Наиболее серьезный объем претензий, касающихся ФГУП ВМЗ, это вопросы, связанные с обеспечением качества и надежности двигателей для ракет-носителей "Союз" и "Протон".

Первая задача, стоящая перед новым руководителем, — восстановить утраченную культуру производства, обеспечить выполнение требований нормативно-технической документации, которые по тем или иным причинам действуют не в полной мере, а где-то о них и вообще забыли, хотя мы и понимаем, что некоторая часть этой документации была написана в буквальном смысле кровью. Все это очень важно для решения проблем, накопившихся на ФГУП ВМЗ, которые привели в конечном итоге к отставке прежнего руководства.

Задача Игоря Мочалина — восстановить авторитет предприятия и дать уверенность в будущем его работникам. Уверен, что образование, опыт и квалификация Игоря Валерьевича помогут ему прекрасно справиться с этой задачей.

— Основная проблема на ВМЗ сейчас заключается в необходимости переборки большого количества двигателей для ракет-носителей "Протон" и "Союз". Скажите, пожалуйста, сколько всего двигателей предстоит перепроверить?

— По "Протонам" это 71 двигатель, или практически весь задел по второй и третьей ступеням. В настоящее время подписан график проведения работ, значительная их часть будет проведена в 2017 году, но мы понимаем, что какая-то часть неминуемо перейдет на 2018 год.

Основная задача при этом — не сорвать график запусков по Федеральной космической программе, пусками в интересах министерства обороны РФ и коммерческим пускам. Что касается двигателей для "Союзов", то требуется обеспечить необходимый задел для соблюдения графика доставки новых экипажей и грузов на Международную космическую станцию.

— Сколько двигателей к настоящему времени уже перебрано?

— Ожидаем, что первые поставки двигателей с устраненными дефектами для ракет-носителей "Протон-М" ГКНПЦ имени М. В. Хруничева начнутся в мае.

Что касается "Союзов", то два двигателя уже доработаны и отправлены в Самару, один доработан и упакован под отгрузку и еще один будет готов к отгрузке в конце марта. Пока Воронежский завод выполняет график, согласованный с партнерами.

— Реально ли обнаружены дефекты в отозванных двигателях для ракет-носителей "Протон" или все проверенные двигательные установки оказались без видимых проблем?

— К сожалению, все обнаруженные в двигателях дефекты, связанные с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок газогенераторов, проявились уже после огневых испытаний. По моему мнению, марки припоя были просто перепутаны, и я далек от мысли, что это было вредительство, сознательный злой умысел.

Но нарушались правила хранения припоя и был недостаточный контроль за передвижением материалов на предприятии в процессе производства. И хотя на ФГУП ВМЗ в свое время была выявлена недостача партии одной из марок припоя, группа товарищей дружно подписала акты списания и не стала вникать, куда девался списанный припой нужной марки.

Поразительно, что все это было ясно еще в 2015 году. Уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока. Однако халатное отношение к своему делу на заводе позволило зайти проблеме очень далеко и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах. А закончилась эта история только в январе 2017 года. Поэтому полагаю, что все двигатели, выпущенные для "Протонов" с начала 2015 года, могут иметь значительные проблемы и должны быть перебраны.

— Вернемся к "Союзам". Потребует ли переборка двигателей разрезания готовых камер сгорания с целью извлечения возможно находящегося там мусора или будут применены методы неразрушающего контроля?

— Будет проведена работа по оценке чистоты внутренних полостей на всех двигателях. Вероятность нахождения в них посторонних частиц не исключена. Специалисты АО КБХА и ФГУП ВМЗ совместно с Институтом имени М. В. Келдыша разработали специальную методику неразрушающего контроля, благодаря которому можно определить наличие или отсутствие во внутренних полостях посторонних частиц, не разбирая двигатель. Таким образом, двигатели для "Союзов" проходят не переборку, а перепроверку, что значительно сокращает сроки проведения полного объема работ.

— Какие, на ваш взгляд, необходимо принять решения на ВМЗ, чтобы возродить культуру производства и вернуть качество сборки хотя бы на советский уровень?

— Прежде всего необходимо подчеркнуть, что есть много вопросов, не требующих больших финансовых инвестиций. Необходимо навести элементарный порядок, который ранее на предприятии был, и обеспечить выполнение прописанных в документации технических нормативов.

Кроме того, необходимо завершить создание программы техперевооружения, разобраться с источниками финансирования. Частично они уже есть, а по ряду вопросов нужно находить решения, в том числе с помощью правительства РФ и госкорпорации "Роскосмос".

— Как будет решаться вопрос обучения и мотивации работников ВМЗ?

— На Воронежском механическом заводе будут разрабатываться новые методы мотивации персонала, чтобы сотрудники стремились выполнять свою работу качественно и в срок. Есть задача минимизировать последствия негативного фона, сложившегося на ВМЗ под влиянием аварий ракет, и снизить накопившуюся социальную напряженность, связанную с четырехдневной рабочей неделей, низкой заработной платой.

Работа на ВМЗ снова должна стать предметом гордости и высокого социального статуса. Люди должны стремиться попасть на предприятие, а не идти туда работать потому, что больше никуда не берут.

— Планируются ли сокращения сотрудников на Воронежском механическом заводе?

— Никаких сокращений не предполагается. В большей степени наша задача все-таки сохранить коллектив и те профессиональные навыки и компетенции, которые составляли основу некогда процветавшего предприятия.

— Будут ли сохранены социальные гарантии для рабочих и служащих предприятия?

— Об этом было объявлено на собрании трудового коллектива: все соцгарантии, существовавшие до сегодняшнего дня, сохраняются. Вопрос, на мой взгляд, в другом: достаточно ли этих гарантий для поддержания позитивного уровня настроения в коллективе? В этом плане, конечно, руководству ВМЗ предстоит еще поработать.

— Предполагается ли объединять конструкторские бюро АО "НПО Энергомаш", АО КБХА, "КБХМ имени Исаева", ФГУП "ОКБ Факел" и НИИ машиностроения?

— О слиянии КБ речи не идет, наоборот, необходимо сохранить их идентичность. Каждая конструкторская школа прекрасна по-своему и должна продолжать развиваться, сохраняя то лучшее, что было создано ей за многие годы своего существования.

Что касается взаимодействия между КБ в рамках интегрированной структуры, то оно должно быть обязательно и предполагается в трех направлениях: первое — это создание площадки для обмена опытом между конструкторскими бюро. Второе — это активное внедрение информационных технологий в процесс разработок. Третье — создание совместных центров компетенций в области уникальных, в том числе аддитивных технологий для оптимизации бюджетных инвестиций.

— Известно, что ВМЗ будет оказана финансовая поддержка. Какой объем средств до какого года планируется вложить в модернизацию предприятия?

— Пока преждевременно говорить о размере финансовой помощи Воронежскому заводу. Работа над программой технического перевооружения предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения находится на завершающем этапе, и что-то конкретизировать о поддержке ВМЗ можно только после утверждения этого документа.

— Будет ли повышаться зарплата на предприятии и если да, то каким категориям тружеников?

— Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Работы по проверке двигателей для ракет-носителей "Протон" и Союз" существенно сократят доходы от продаж, и для нас очевидно, что для решения вопроса по зарплатам потребуются нетрадиционные, нестандартные подходы.

Что касается существенного роста оплаты труда, то здесь будут приниматься исключительно индивидуальные решения по отдельным категориям работников.

— Ранее сообщалось об успешных испытаниях на "Энергомаше" нового кислородно-метанового двигателя-демонстратора. Как отмечалось, первое испытание планировалось начать в первой половине 2017 года? Удалось ли их провести, а если нет, то почему?

— Огневые испытания еще не проводились. В соответствии с новой версией Федеральной космической программы (ФКП), они смещены на более поздний срок: скорее всего, пройдут в первой половине 2019 года или в 2020 году.

Но могу вас заверить, работы в этом направлении ведутся. Новая ФКП не предполагает изготовление летного образца в ближайшее время, поэтому еще предстоит определиться с перспективами использования этого двигателя в составе какой-либо ракеты-носителя.

— А в чем преимущества метанового двигателя перед традиционной схемой керосин/кислород?

— Этот двигатель в меньшей степени подвергается разрушению в процессе эксплуатации, поэтому может применяться в составе многоразовых ракет-носителей на возвращаемой первой ступени. Выделения сажи в процессе работы на метане практически нет, что позволяет использовать такой двигатель несколько раз. Кроме того, это позволяет сократить время и снизить трудоемкость процесса очистки внутренних полостей, что позволяет готовить метановые двигатели к повторному использованию быстрее, чем классические, работающие с применением керосина и кислорода.

Хочу отметить, что в этом направлении активно работает сейчас американская компания Blue Origin. Они уже собрали первую версию двигателя BE-4 и в скором времени поставят ее на испытательный стенд. Посмотрим, что у них получится. Внимательно следим за их деятельностью, но могу заверить, что мы от Blue Origin не отстанем.

— Может ли создание двигателя BE-4 ввести какие-либо коррективы в график поставок двигателей РД-180 производства АО "НПО Энергомаш" для американских ракет Atlas-5?

— График поставки наших РД-180 в США для Atlas-5 согласован с американскими партнерами и неукоснительно соблюдается. Наверное, работы по созданию своих двигателей американскими компаниями могут внести какие-то коррективы в наш график поставок, но только после 2020 года. Все будет зависеть от темпов создания рабочего двигателя, результатов его огневых испытаний и постройки летного образца в составе ракеты.