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Интервью

Виктор Янукович: ГПУ не представила доказательств моей вины в гибели людей

Тема:
Допрос Виктора Януковича (109)
12:3019.01.2017
(обновлено: 13:17 19.01.2017)
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Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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В пятницу, 20 января, в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу о государственной измене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. Накануне этого события бывший президент Украины Виктор Янукович ответил на вопросы обозревателя РИА Новости Захара Виноградова.

— Виктор Федорович, представители Генеральной прокуратуры Украины обвиняют вас в государственной измене. Более того, они уже заявили, что до конца января передадут обвинительный акт по соответствующему уголовному делу в суд, а к марту-апрелю ожидают приговор суда. Расскажите нам детали этого нового дела.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде, где он дает показания по видеосвязи в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Генпрокуратура Украины прояснила статус Януковича в деле о госизмене
- Мои адвокаты на днях уведомили меня, что в пятницу, 20 января, планируется заседание Печерского суда в Киеве, на котором суд рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры, чтобы дальше двигаться по этому делу заочно, без моего присутствия. Хочу подчеркнуть, что у меня до сих пор нет никакой информации от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых меня обвиняют, и сути обвинения.

Очевидно, что руководство ГПУ хочет по-тихому получить судебное решение по состряпанному наспех делу и ни о каком объективном расследовании речи не идет. Более того, власть прямо указала сроки расследования и вынесения приговора, фактически тем самым взяв в заложники судей и рядовых сотрудников прокуратуры, принуждая их фальсифицировать это дело.

Хочу подчеркнуть, они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мне никакого подозрения. Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократно заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво приглашал их приехать ко мне в Ростов. Это требование украинских законов, конституции, и я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры.

Бывший президент Украины Виктор Янукович дает показания по видеосвязи. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Уверен, у них есть ко мне вопросы по этому делу. Но и мне есть что у них спросить. Если ГПУ признаёт, что 1 марта 2014 года я был президентом, то кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя исполняющим обязанности президента? Если ГПУ утверждает, что я бездействовал, несмотря на внешние угрозы для Украины, то почему об этом мне, как президенту, не докладывал Анатолий Матиос, который занимал высокий пост в моей администрации, а сейчас является военным прокурором страны?

— В украинских СМИ опубликовано много заявлений генерального прокурора Юрия Луценко, который ключевым доказательством вашей вины называет письмо президенту РФ с просьбой ввести в Украину войска. Что это за письмо?

— Это письмо находится в открытом доступе на странице ООН уже почти три года, а Генеральная прокуратура решила сделать из него сенсацию лишь сейчас. И я знаю, почему. Близится годовщина трагических событий на Майдане февраля 2014 года.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде. 28 ноября 2016
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в день трагедии. Но вот прошло три года, а ГПУ не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей. Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на Майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц.

— Но почему вы не передадите эти доказательства украинскому следствию?

— Обо всех событиях, непосредственным свидетелем которых я был, я рассказал на видеодопросе 28 ноября. Здесь же речь идет о новых доказательствах. Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели волнуются о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию, которым сейчас руководят непосредственные организаторы убийств на Майдане.

Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос, кто расстреливал людей, я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии. Что, кстати, и предусматривалось Соглашением об урегулировании кризиса от 21 февраля 2014 года.

— Готовы ли вы дать показания по этому делу в режиме видеоконференции, как это было в деле сотрудников "Беркута", когда вы, будучи в Ростове, имели возможность участвовать в процессе, который проходил в Киеве?

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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- Да, конечно, готов. Однако в ГПУ категорически отказываются от этого. Боятся услышать правду. Вспомните недавний допрос меня как свидетеля в Ростовском суде. Его же всячески пытались сорвать. Нынешняя власть не заинтересована в установлении истины.

И самое главное, необходимо дать ответы на вопросы, кто развязал войну на Донбассе? Кто направлял карательные батальоны? Кто будет нести ответственность за тысячи жертв и невинно пролитую кровь?

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