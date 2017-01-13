Литовский суд отказался освободить экс-советского офицера под залог Но уже была провозглашена горбачевская гласность. Что такое гласность? Это плюрализм мнений. И чтобы продемонстрировать плюрализм по отношению к рупору официоза программе "Время", было позволено, как мы теперь знаем, непубличным решением Политбюро, создать телевизионную службу новостей.
Дмитрий Киселев: приступы русофобии со временем проходят
- Zhenyok в ответ пользователю Alexandr Roschahovsky(показатьскрыть)Alexandr Roschahovsky, "Надуманный предлог" это когда людей живьём жгли? Весь мир это видел, теперь не отвертитесь. Ответить за убийство тысяч людей на востоке страны придётся!12:2213.01.201743
- на западе эти приступы не проходят, их просто маскируют, когда выгоду для себя чувствуют.всю историю запад Россию хотел ограбить и завоевать.10:5413.01.201736
- Америке и прочей нечисти глубоко плевать на то какой у нас строй. они ведь высказались, что совершенно не справедливо столько природных богатств принадлежит России надо их поделить по честному. дальше делайте выводы сами.21:3313.01.20170
- Wasilyev Vladimir в ответ пользователю zxcv70077(показатьскрыть)zxcv70077, Да что Вы говорите? Древнее Китая? Не знал! В феврале объявлю всем коллегам - китаистам! Обещаю Вам, всё пересмотрим и исправим! А ещё про то, что китайцев подменили. Это расскажу китайцам - вот удивяться-то. А каким народом их подменили? Наверное, украми? Спасибо Вам!21:5513.01.20172
- СУ-35 в ответ пользователю Alexandr Roschahovsky(показатьскрыть)Alexandr Roschahovsky, дело не в русском мире, а в киевском фашизме. Вы делегацию из Крыма пытали и убили, в Одессе заживо сожгли, в Донбассе, сколько уже?, сотни, тысячи людей убили. Какой мир, что знает? ВСУ по приказу Вашингтона хотели сбить российский борт№1возвращавшийся из Венесуэлы. Где записи авиадиспетчера Ани? Куда она и пилот СУ-25 пропали? Зачем ВСУ обстреливало из артиллерии место крушения Боинга? Российские спутники сфотографировали украинский Бук на подконтрольной ВСУ территории и комиссия доказала, что ракета запущена из того квадрата?22:0313.01.20170
- СУ-35 в ответ пользователю Alexandr Roschahovsky(показатьскрыть)Alexandr Roschahovsky, ната не собираются на нас нападать, они запугивают своих вассалов, ибо те хотят свою армию создать.22:0413.01.20170
- СУ-35 в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)Valery Avdasev, нет никакой прямой мысли. Вы обвиняете, но обоснование предоставить не можете. Значит вы лжете.22:0613.01.20170
- СУ-35 в ответ пользователю Руслан Филиппов(показатьскрыть)Руслан Филиппов, умирают империи, а не страны. Россия страна, а не империя.22:0813.01.20170
- rr.akhmet в ответ пользователю zxcv70077(показатьскрыть)zxcv70077, бомбили террористов, как вы понимаете. А те прикрывались мирными как живым щитом. Это часть антироссийской пропаганды, которую вешали на уши таким как вы.22:2713.01.20170
- Ivan Ivan в ответ пользователю Wasilyev Vladimir(показатьскрыть)Wasilyev Vladimir,
Очевидно, боярышник плохо влияет на способность к чтению и пониманию прочитанного. Как можно во фразе "нынешние египтяне и древние египяне - совершенно разные народы" узреть подмену китайцев украми?01:2214.01.2017-1
- s-nn1 в ответ пользователю neyuec351(показатьскрыть)neyuec351,Еслиб на севере было столько же народов сколь на западе -нападали б и с севера.Что поделатьчто человек любит где потеплее, селиться.01:2314.01.20170
- Отъелся Кисель на Первом канале, это заметно.
Но и постарел изрядно на нервной работе - видать догорает уже.01:5014.01.20170
- fmvl в ответ пользователю Alexandr Roschahovsky(показатьскрыть)Alexandr Roschahovsky, если бы Путин посчитал нужным взять Одессу, он бы ее взял за четыре часа. И никакой Обама с НАТО его бы не остановили.01:5314.01.20171
- Wasilyev Vladimir в ответ пользователю Ivan Ivan(показатьскрыть)Ivan Ivan, О! Чрезвычайно интересно, но я не ботаник и исследований по этому замечательному растению (кустарник, кажется) не проводил, простите. И разрешите мне великодушно спросить, а кто же воздвиг Великую китайскую стену, дабы защитить древнюю Укранию от набегов тяньских племён? А впрочем, позвольте мне вернуться к чтению бесценных манускриптов, найденных киевскими учёными при раскопках на берегах Лимпопо близ Гонконга. Всего Вам доброго.02:1114.01.20171
- Ivan Ivan в ответ пользователю Wasilyev Vladimir(показатьскрыть)"найденных киевскими учёными при раскопках на берегах Лимпопо близ Гонконга"
Э, почтеннейший, тут у вас уже не боярышник, тут что-то покрепче в ход пошло07:5214.01.2017-2
- Alexandr Roschahovsky, бред сивой кобылы А госпереворот на Украине и приход к власти радикалов всех мастей не в счет?16:2614.01.20171
- Александр Крым в ответ пользователю Ivan Petrov(показатьскрыть)Ivan Petrov, вы правы на все 100 Эту истерику раздувают, чтобы как можно больше вытянуть на финансирование НАТО, хотя толку от него не более, чем от козла молока16:2814.01.20171
- Alexandr Roschahovsky, вообще-то при оккупации объявляют в стране военное положение И где оно на Украине?16:2914.01.20171
- Alexandr Roschahovsky, похоже, вы свято верите в свой же бред Пишите то, что не подтверждено до сих пор НИЧЕМ: ни снимками из космоса, ни просто тупыми фото Одно бла-бла-бла (в том числе и комиссии, по которой еще ничего не закончено, а ее заполитизированный доклад еще будет вывернут наизнанку )16:4814.01.20171
- Александр Крым в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)Valery Avdasev, чушь16:4914.01.20170
- Александр Крым в ответ пользователю Elena Zhelyazkova(показатьскрыть)Elena Zhelyazkova, вы правы16:5014.01.20170
- Alexandr Roschahovsky, о какой "оккупации" речь? (значение этого понятия изучите) Так уж "оккупировали" Украину, что там все три года даже военное положение не объявили и почему же? И ничего, что мы, 2 млн крымчан, сами попросили Россию обеспечить нашу безопасность при проведении референдума? Так "оккупировали Украину, что там даже военное положение не объявлено И почему же? Да потому, что НЕТ никакой оккупации, а вы все чужие песни поете16:5914.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)