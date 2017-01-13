США
14.0114 января20:12МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Дмитрий Киселев: приступы русофобии со временем проходят

10:2613.01.2017
(обновлено: 12:20 13.01.2017)
562216243
Генеральный директор МИА Россия Сегодня Дмитрий Киселев. Архивное фото
© Фото: Sputnik
ВИЛЬНЮС, 13 янв — РИА Новости. Руководитель информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поделился с корреспондентом Sputnik Литва Марией Шелудяковой воспоминаниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе, рассказал, почему литовские власти лишили его медали "за освещение пути к свободе", и объяснил, что сейчас мешает странам Балтии отказаться от русофобии.

© РИА Новости. Мариус Баранаускас
Перейти в фотобанк
Митинг в поддержку решения парламента
 — Январь 1991 года в Вильнюсе: вы были в это время в литовской столице? Как оценивали происходящее там?

— Я был в Вильнюсе в самом начале событий. Видел очень возбужденные толпы народа. Люди тогда хотели избрать свой путь развития. Они были романтически настроены. И их человеческий порыв вызывал у меня очень большую симпатию. Мне казалось, что Прибалтика даст направление движению и всей нашей большой страны — Советского Союза.
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Депутат ГД призвал завести ответное дело по событиям в Литве 1991 года

Потом оказалось, что Прибалтика все же не готова идти на какие-то компромиссы. Мы тогда называли три республики именно Прибалтикой. Такое как бы советское слово, сейчас оно редко используется, а кто-то может воспринимать его как обидное.

Но тогда Прибалтика — это звучало очень гордо, потому что для Эстонии, Латвии и Литвы были созданы совершенно особые условия. Три относительно маленьких народа в Советском Союзе получали дотации, привилегии и были витриной Советского Союза, символом доброжелательности и терпимости, толерантности, как сейчас говорят. Хотя тогда это слово не было в ходу ни в нашей стране, ни за рубежом.

© РИА Новости
Штурм телецентра в Вильнюсе. 13 января 1991 года
Просьба вернуться в январь 1991 года. В эфире Центрального телевидения вы отказались читать тассовку, посвященную событиям у вильнюсского телецентра. Каков был ваш мотив — сочувствие литовскому национальному движению? Возражения против способа подачи информации тогдашними властями Союза? Вообще против "кремлевской пропаганды"?

— Знаете, это миф про тассовку. На самом деле это был текст, заготовленный где-то в Кремле, в администрации президента СССР, как я сейчас понимаю. Текст был написан довольно грубо, без ссылок на источники, — о том, что кто-то из литовской толпы, вооруженный металлическими прутьями, посягнул на работников правоохранительных органов, мол, команда провокаторов вели себя агрессивно, и так далее.
На одной из улиц Вильнюса, Литва. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В Литве суд отказался отпустить под залог россиянина по "делу о 1991 годе"

Я был ведущим экспериментальной новостной программы ТСН. Мне показалось, что это откровенная выдумка, потому что там не оказалось ни единого имени, отсутствовали детали, которые вызывают ощущение достоверности, не было указано времени, маршрутов, — словом, не было никакой дополнительной информации.

Тот же текст про железные прутья… Странно, откуда-то всегда берутся железные прутья. Это очень подозрительно. Как можно из забора выломать железный прут? Словом, содержание текста никак не подтверждалось нашими корреспондентами на месте. И как сейчас говорят, "не билось" с остальным информационным потоком. Сложилось впечатление, что текст был придуман для оправдания последующий насильственных действий по отношению к толпе и протестующим демонстрантам.

© РИА Новости. И. Носов
Перейти в фотобанк
Санитары Красного креста дежурят на площади у здания парламента Литвы во время трагических событий января 1991 года
Как потом показал судебный процесс, в Вильнюсе все-таки стреляли с крыш и в обе стороны. Тактика снайперов — убивать людей с той или другой стороны, как это было на Майдане. Убивать милиционеров, убивать мирных жителей, чтобы потом сказать: перестрелка, кровь, бунт.

А тогда наша ночная программа ТСН была альтернативой программе "Время". Сейчас не все помнят, что это был период, когда в стране вещал один телевизионный канал с одной программой новостей. Она называлась "Время". Не было еще ни Российского телевидения, ни программы Вести, ни канала НТВ, ни РенТВ, ничего этого не было тогда.

Литовский суд отказался освободить экс-советского офицера под залог Но уже была провозглашена горбачевская гласность. Что такое гласность? Это плюрализм мнений. И чтобы продемонстрировать плюрализм по отношению к рупору официоза программе "Время", было позволено, как мы теперь знаем, непубличным решением Политбюро, создать телевизионную службу новостей.

Основал программу Александр Гурнов, и сам вел ее короткое время. Ночные новости вели молодые люди: Таня Миткова, Юра Ростов, я. Мы могли давать дополнительную, отчасти альтернативную информацию, в другой интонации. Это была молодежная программа, не очень удобная для власти и очень щепетильная к подаче новостей.

Вот говорили в программе "Время" в 21 час, что танков в Литве нет, а в 23 часа мы их показывали на том же канале…

© РИА Новости. И. Носов
Танки на улицах города Вильнюса
— Это сложно представить…

— Это сложно представить. Это был период романтичной гласности. И конечно возникал внутренний диссонанс, в том числе и у власти, который отражался на информационно-новостных программах.

В самое горячие дни вильнюсских событий вдруг приходит сообщение о первом убитом человеке в Латвии. Не в Литве, а в Латвии. Пуля попала человеку в голову при неизвестных обстоятельствах. Мы получаем картинку рентгеновского снимка с пулей в голове.
Литва. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Александров
Перейти в фотобанк
В Литве 13 января отмечается 26-я годовщина Дня защитников свободы

Тогда не было Интернета, хотя сейчас это тоже трудно себе представить. Был факс. Не было и альтернативных источников новостей. Но был факт — в Латвии убит человек. Ночной дежурный программы "Время", который присматривал за прессой, объявил: "Мне не нужна пуля в голове". Как потом выяснилось потом, эта пуля убила человека, отскочив рикошетом. Но мы же не знали — может, это начало огромных событий, перемен по примеру Литвы? Может, сейчас закипит вся Прибалтика?

Я отвечаю: "У нас есть рентгеновский снимок и факт — человек убит. Я не знаю, при каких обстоятельствах. Мы просто сообщаем о первой жертве. Я не знаю, кто его убил — советская армия или нет, но тем не менее — это факт, о котором мы молчать не можем".

Он говорит: "Ни в коем случае".

Я отвечаю: "Тогда новостей не будет".

Революционное право действовало в эфире, такие были тогда отношения.

Я не вижу ничего героического с нашей стороны — ведущих телевизионной службы новостей и ее корреспондентов, мы делали свою работу.

© РИА Новости. И. Носов
Перейти в фотобанк
Забор вокруг вильнюсской телебашни
— За этот эфир вам и вручили медаль в память о событиях 13 января?

— Литовцы, получив независимость, вписали этот факт освещения в программе ТСН событий в Вильнюсе в свою историю. Они решили отметить ведущих и поблагодарить их. Пригласили нас с Таней Митковой в посольство и вручили медали — в знак того, что мы были причастны к свободе, к истории независимости Литвы.
Города мира. Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Москва рассчитывает на справедливый суд по событиям 1991 года в Литве

Это была первая государственная награда в моей жизни и долгое время единственная. Мы были благодарны, хранили как реликвию. В то же время мы не считали, что сделали что-то героическое, и не придавали этому особого значения.

Потом я потерял эту медаль. Она же не лежала в хрустальной горке или в комоде. У меня нет ни стеклянной горки, ни комода, ни реликвий.

Но литовцы, тем не менее, предпочли, кажется, после Крыма, объявить, что в знак протеста лишают меня этой медали… Ну какая-то глупость, честно говоря. В знак протеста против этой глупости от медали тогда публично отказалась и Татьяна Миткова.

Факт, что мы освещали их путь к свободе. Факт, что была государственная награда, награда за профессиональную честность, вот и все. В тот период времени. В тот роковой отрезок их истории.

Сейчас, когда Литва ведет себя так нетерпимо, так до смешного задиристо по отношению к России, ее власти лишили меня этой медали. Отняв ее, они унизили и себя, и благородство тех журналистов, которые рассказывали правду о тех событиях.

© РИА Новости. И. Носов
Перейти в фотобанк
Противотанковые ежи на подходах к зданию парламента
— Как вы сейчас оцениваете свободу слова в странах Балтии?

— Мне кажется, что Литва хотела стать частью Европейского союза и стала ею. Диапазон свободы слова в Западной Европе, в Евросоюзе гораздо уже, чем в России. Он ограничен политкорректостью и откровенной русофобией… В России вы можете сказать: "я люблю Путина" либо "я не люблю Путина". В России вы можете сказать: "я люблю геев" или "я не люблю геев". Вам ничего не будет за это. Это ваша позиция, к вам отнесутся совершенно нейтрально.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Госдума назвала судилищем процесс по делу о событиях 1991 года в Литве

Но если вы скажете в Европе: "Я люблю Путина, но не люблю геев", то для вас как журналиста это будет означать конец профессиональной карьеры. Именно в силу ограничений, которые накладывает с одной стороны, политкорректность, а с другой, болезненная русофобия.

В Прибалтике, в Литве это, к сожалению, окрашено еще и местными комплексами, искусственно культивируемой обидой на Россию. Они ведут себя виктимно, словно над ними вот-вот должно свершиться насилие. Они будто сами предлагают себя для насилия, потому что это придает некий смысл их существованию, придает им значимость.

© РИА Новости. И. Носов
Перейти в фотобанк
Надпись на стене "Красная армия убирайся домой"
Из-за такого агрессивного и враждебного к России отношения они теряют очень многое. Достаточно вспомнить о проблеме депопуляции, массового отъезда из Литвы. Решения ее нет без хороших взаимоотношений с Россией. Пока получается "назло маме отморозить уши" — пусть будут плохие отношения с Россией, пусть у нашей страны не будет будущего, но лишь бы не с Россией. Россия просто не замечает этого, честно говоря. Что для нас, для нашей повседневной жизни, для нашей политики сейчас Литва? Не так много. Они самоустранились — и перестали существовать для России.
Здание Министерства обороны Литвы в Вильнюсе
© Flickr/ Bernt Rostad
Литва: если русские полезут – мы их книгой по башке

Нам приписывают намерение оккупировать Прибалтику. Слушайте, подойдите к стенке и посмотрите на карту. Вы поймете, что пространств, которые нам еще предстоит осваивать — на многие века. Нам уж точно незачем входить в Литву, ну нет такого мотива. Ракеты "Искандер" в Калининграде выглядят более убедительно с точки зрения обеспечения нашей безопасности.

Литва выбрала свой путь. Сейчас большинство ее граждан, измученных западной пропагандой, относятся к России, судя по всему, отрицательно. Но это результат не российской политики, а работы результат местных политиков и местной прессы.

© РИА Новости. И. Носов
Перейти в фотобанк
Советские документы, награды, медали вывешенные на столбе
Ничего хорошего от этого литовцы не получают, как-то грустно жить там, в Литве. Но может, что-то изменится со временем. Иначе эти приступы русофобии угрожают более тяжелым диагнозом, как это произошло на Украине, где, как говорит бывший премьер Николай Азаров, в политической палитре осталось только 50 оттенков коричневого.

Но такие периоды проходят. Испанцы, немцы, итальянцы это проходили, потом выздоравливали, и к таким периодам в своей истории относятся с чувством раскаяния и стыда. И Литва имеет шансы со временем более доброжелательно относиться к своему соседу — России. У нас нет к Литве никаких претензий, у нас нет злых чувств, мы люди другого масштаба, мы считаем, что все мелочные обиды должны пройти, как транзиторная инфекция. Это не хроническое заболевание.
Комментировать
+
Интервью
Обсуждение
31 пользователь оставили 56 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (36)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.