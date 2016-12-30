Алексей Гладилин: готовим железные дороги к запуску моста в Крым

ФГУП "Крымская железная дорога" было образовано в 2014 году после воссоединения Крыма и России, в конце 2015 года перешла в федеральное подчинение. После прекращения железнодорожного сообщения с Украиной объемы грузовых и пассажирских перевозок резко сократились. Сегодня перед КЖД поставлена задача подготовки инфраструктуры к запуску железнодорожного движения после введения в строй моста через Керченский пролив, но продолжается и повседневная работа. О буднях и перспективах работы рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Алексей Гладилин. Беседовал Максим Грознов.

— С каким объемом грузовых перевозок заканчивает год КЖД? Как этот показатель соотносится с уровнем грузоперевозок до 2014 года?

— Бюджетное задание по погрузке грузов мы выполнили. Объем по отношению к уровню прошлого года выполнен на 126,2%. То есть рост на четверть. В тонно-километрах (есть такой показатель) мы справляемся на уровне 121%.

Надо понимать, что сегодня транзит грузов по железной дороге проходит через паромную переправу. Перевалка грузов до постройки железнодорожной части моста сопряжена с этим обстоятельством.

Поэтому общий объем грузопотока в 2016 году в сравнении с 2014 годом, когда еще действовало сухопутное железнодорожное сообщение через территорию Украины, снизился вдвое. Существенный рост этого показателя мы ожидаем уже в 2020 году, после запуска железнодорожного моста через Керченский пролив.

— Объем пассажирских перевозок упал в сравнении с прошлым годом: за 11 месяцев отправлено 2,7 миллиона пассажиров, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет около 65%. В чем причины, какие меры намечены, чтобы исправить ситуацию?

— Дальнего сообщения у нас на сегодня нет — единственный поезд, который ходил в летний сезон, отменен, так как утрачена его актуальность. Однако наблюдается снижение объемов пассажиропотока на пригородных перевозках. Причин здесь несколько. Железная дорога сильно потеряла в объемах пассажирских перевозок во время обесточивания Крыма со стороны Украины. Тогда мы ввели тепловозную тягу, но объемы перевозок были снижены. Пассажиры перешли на автобусное сообщение.

Сегодня тариф на пригородные перевозки составляет 11 рублей за 10 пассажирокилометров. Наша задача — вернуть пассажиров на электричку. Это непростая задача. Тем не менее, мы уверены, что решить задачу возвращения пассажиров на пригородные перевозки нам по силам, в том числе за счет модернизации путей и увеличения скорости электропоездов.

— Во времена СССР добраться от Симферополя до курортной Евпатории на электричке можно было за полтора часа. Сегодня продолжительность поездки составляет около 2,5 часа. Когда электропоезда вновь начнут оперативно перевозить пассажиров?

— Состояние путевого хозяйства на Евпаторийском направлении находится в наиболее плачевном состоянии. Во-первых, на евпаторийском направлении нам в наследство досталась рельсошпальная решетка Р-50, которая имеет большой износ. Ее необходимо заменять на Р-65. Плохое состояние основания пути (насыпи из щебня). Скрепления рельсов пришли в негодность из-за электрокоррозии (это электрифицированный участок пути). Толщина клемных болтов, которые крепят рельс к шпале, в некоторых местах уменьшена до двух раз. В этой связи скорость движения электропоездов на этом участке уменьшена.

На этом направлении уже отремонтировано 20 километров путей, на следующий год запланирована замена решеток на решетки Р-65, чистка щебневого основания и замена креплений еще на 20 километрах этого участка. Аналогичные работы запланированы на некоторых участках на Севастопольском направлении.

— КЖД проводит работы по ремонту путей станционного оборудования, подвижного состава. Каковы планы подготовки к запуску движения после ввода в строй железнодорожной части моста через Керченский пролив?

— Сегодня реализуется программа оздоровления локомотивного парка: только в этом году на заводах России нами отремонтирован 31 локомотив. Кроме того, в этом году прошли плановый ремонт 70 километров железнодорожных путей на полуострове.

Ставится задача подготовить инфраструктуру к движению поездов в 2020 году после запуска моста. Главная задача — привести в порядок участок от Керчи до Джанкоя, полностью провести здесь ремонтные работы. Уже в 2017 году будет капитально отремонтировано 50 километров дороги Керченской дистанции пути с полной заменой 27 стрелочных переводов. К 2020 году все 200 километров этого участка (от Керчи до Джанкоя) будут полностью капитально отремонтированы. Помимо этого должно произойти полное обновление вагонов и локомотивов для пассажирских перевозок.

— Вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что строительство прямой железнодорожной ветки Керчь — Симферополь не планируется, но дорога через Джанкой к Симферополю будет реконструирована с оборудованием разъездов.

— Строительство прямой ветки от Керчи к Симферополю на данный момент признано нецелесообразным. Тем не менее, будут проведены работы для увеличения пропускной способности. На первом этапе будет построено два разъезда для увеличения пропускной способности этого участка до требуемых 40 пар поездов, они будут на станции Владиславовка и на станции Петрово. В дальнейшем при необходимости возможно строительство дополнительных разъездов для увеличения пропускной способности до 100 пар поездов в сутки.

— Где и для каких целей КЖД прокладывает оптоволоконную линию?

— За этот год КЖД построила 500 километров оптоволоконной линии связи при плане 150 километров. Линия проложена вдоль всех направлений железной дороги в Крыму. В следующем году будет установлено конечное оборудование, и линия будет запущена в эксплуатацию. Это полностью удовлетворит наши потребности в связи и позволит часть мощностей отдать в аренду. Пропускная способность новой линии — до 100 гигабит в секунду.

— Каков уровень средней заработной платы работников, сколько работников в связи с ограниченной загрузкой были вынуждены сменить работу? Идет ли переквалификация сотрудников КЖД?

— Сегодня на предприятии работают около 9 тысяч работников. Для сравнения, в начале 2015 года на дороге работали 11,5 тысячи человек. Но и сегодня мы работаем в условиях кадрового профицита. Ситуация прежде всего связана с прекращением движения пассажирских поездов. Люди, задействованные с обслуживанием и движением поездов — проводники, механики, слесари и другие, — оказались не у дел.

Но при этом работники этих специальностей переводятся на другие виды работ. Мы создали почти 800 рабочих мест, из них порядка 400 человек устроены на новое предприятие "Путевая машинная станция" для укладки путей. Примерно 250 работников устроены в Центр транспортной безопасности, который обеспечивает безопасность на вокзалах и станциях дороги. Порядка 60 человек усилили бригады кассиров-контроллеров для роста собираемости выручки в электропоездах.

При этом работники дороги проходят обучение, повышают квалификацию. 362 человека повысили квалификацию в профессиональных учебных центрах России, среди них абсолютно все машинисты локомотивов и работники железнодорожных машин, работники центра безопасности и других.

Средняя заработная плата на КЖД за 11 месяцев 2016 года составила 26 тысяч рублей. При этом на начало года она составляла примерно 20 тысяч рублей, то есть рост за год примерно на четверть.

Увеличение зарплаты связано, в том числе, с ростом квалификации после переобучения. К примеру, средняя зарплата машинистов локомотивов в ноябре составила 39 тысяч рублей, а машинистов железнодорожных машин (железнодорожные машины — укладочные краны, снегоочистители — ред.) — около 50 тысяч рублей. Стоит задача выровнять уровень заработных плат с доходами работников Северо-Кавказской железной дороги, где средняя зарплата сотрудников составляет примерно 33 тысячи рублей.

Еще один факт: в ноябре на КЖД рост производительности труда превысил темпы роста заработной платы. Это хорошая тенденция, необходимо сохранить ее, чтобы иметь экономически обоснованные предпосылки для дальнейшего роста зарплат без дополнительного дотирования из бюджета.

— Какова структура грузов, перевозимых через пролив в Крым на железнодорожных паромах? Что везут из Крыма железнодорожным транспортом?

— По данным за десять месяцев 2016 года, 32% грузов, которые были приняты в Крыму, — нефтепродукты, 18% — цемент, 13% — строительные грузы, 10% — каменный уголь. По данным погрузки, наибольший процент составили нефтепродукты, химикаты и сырье.

— Каково состояние вокзалов Крыма? Железнодорожный вокзал в Симферополе, построенный по проекту знаменитого архитектора Душкина, в текущем году отметил свое 65-летие. Однако часть комплекса подвержена разрушению, в частности это колонны на кровле вокзальной башни. Когда планируются ремонтные работы?

— Вокзальные комплексы в целом достались нам в приемлемом состоянии. Кое-где есть износ. Что касается вокзала в Симферополе, уже проведены проектные работы по восстановлению объекта культурного наследия — часовой башни. В 2017 году на конкурсе будет выбран подрядчик и проведен ее ремонт. Проектные работы по реставрации Севастопольского вокзала запланированы на 2017 год.

На днях был закончен капитальный ремонт на узловой станции Владиславовка. На станции, являющейся ключевой на участке Керчь — Джанкой — Симферополь, откуда также есть ответвление железнодорожной колеи к Феодосии, проведен капитальный ремонт здания, заменены инженерные коммуникации, увеличено число билетных касс и отремонтированы залы ожидания. В новом году на станции пройдет также ремонт платформ и перронов, железнодорожных путей, оборудования. В ближайшие годы будут отреставрированы и другие вокзальные комплексы КЖД.

— Министерство финансов США сообщило в декабре о введении санкций против ряда российских компаний, ведущих деятельность в Крыму. Речь идет и о КЖД. Как это может повлиять на работу предприятия?

— Мы не связаны кредитованием в иностранных банках, ни с зарубежными компаниями, ни с европейскими, ни тем более с американскими. Все поставки оборудования и материалов, которые осуществляются в Крым для проведения ремонта путей и подвижного состава, производятся исключительно российскими компаниями. Крымская железная дорога давно работает в условиях санкций со стороны стран Запада, новые ограничительные меры на нас никакого воздействия не окажут.