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Интервью

Сергей Гарбук: мы создаем новые технологии для выявления угроз стране

16:3027.12.2016
(обновлено: 16:31 27.12.2016)
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Заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук
© Фото: предоставлено Фондом перспективных исследований

Похоже, что в скором будущем роботы будут искать в информационном пространстве угрозы общественной безопасности, определять их достоверность и, может быть, даже реагировать на них. О технологиях будущего для МЧС рассказал в интервью РИА Новости в День спасателя заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук.

— Сергей Владимирович, какие проекты ведутся в фонде в интересах МЧС России?

— На базе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России фонд организовал лабораторию коллективной обработки пространственных данных для выявления угроз стране. В лаборатории разрабатываются технологии, реализованные в виде интернет-портала и сопряженных с ним мобильных приложений. Основной идеей проекта является использование возможностей добровольных помощников так называемой команды 112. Созданный портал позволяет пользователям оставлять сообщения о признаках угрозы или уже свершившейся чрезвычайной ситуации с указанием точного местоположения на карте.

Все это будет функционировать как общефедеральная социальная сеть, в которой гражданам предоставляется возможность отправлять свою информацию на портал в виде текстов, фото- и видеоматериалов с целью сообщить о ситуациях, которые могут угрожать жизни людей или представлять собой другие угрозы безопасности. После специализированной обработки поданные заявки привязываются к интерактивной карте и, в случае их подкрепления информацией из внешних источников, поступают в органы повседневного реагирования для устранения чрезвычайной ситуации. Такая модель позволяет в разы увеличивать скорость реагирования в случаях чрезвычайных ситуаций.

— Люди будут присылать свою информацию добровольно?

— Конечно. Однако работа в этом направлении только начата. Чтобы придать этим разработкам официальный статус, необходимо интегрировать созданную технологию в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город".

— А что произойдет, если граждане разместят ценную информацию не на специализированном портале, а где-нибудь еще, например в соцсетях?

— В этом случае размещенные сообщения будут в автоматическом режиме найдены специальной поисковой системой, настроенной таким образом, чтобы оперативно отыскивать сведения об определенных угрозах ЧС. В некотором смысле такая поисковая система будет обладать искусственным интеллектом, так как она способна оценивать достоверность публикуемых сообщений, в том числе таких, в которых описание угроз осуществляется иносказательно, с использованием метафор и сленга.

Вообще, совместно с МЧС России и другими заинтересованными ведомствами мы запланировали ряд проектов по созданию так называемого искусственного интеллектуального оператора, способного полноценно заменить человека при решении различных задач, связанных с обработкой текстовой, визуальной, акустической и иной информации.

— Каковы планы по дальнейшему совершенствованию технологий, созданных в рамках проекта фонда?

— Опытная эксплуатация созданных технологий и соответствующие эксперименты по ним будут продолжены в рамках деятельности Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, который и выступил основным исполнителем по совместному проекту.

— Как будут применяться эти технологии?

— Прежде всего они будут применяться для предотвращения угроз безопасности граждан на территории Российской Федерации. Однако нашими разработками уже заинтересовались соответствующие ведомства ряда стран ближнего зарубежья. Поэтому я не исключаю, что подобные технологии в обозримом будущем мы сможем увидеть в действии на территории СНГ.

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