Назаров: в Омской области создаются технологии, достойные мирового рынка

Омская область является одним из крупнейших промышленных регионов России. На территории области на сегодняшний день реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. Об итогах работы в 2016 году, а также о планах на следующий год в интервью РИА Новости рассказал глава региона Виктор Назаров:

- Виктор Иванович, Вы возглавляете один из крупнейших промышленных регионов страны. Российская промышленность сейчас переживает непростые времена. Как прошел год для омских предприятий?

— Общая экономическая ситуация, конечно же, сказывается и на омской промышленности. С 2010 года динамика в этой сфере у нас была положительной. За шесть лет область увеличила выпуск промышленной продукции на 20%, а по отдельным отраслям – даже в два-три раза. Этот год – первый, когда нет динамики. Из-за непростой ситуации в экономике крупные компании корректируют свои планы, соответственно, уменьшаются заказы у филиалов, расположенных в Омске. Но, я уверен, что в целом по объемам производства в регионе падения у нас не будет. Устоим на уровне прошлого года.

- Какова ситуация в омской оборонке по итогам года?

— В целом можно сказать: мы внесли достойный вклад в решение задач государственной важности. Справились, несмотря на то, что в этом году из-за изменения федерального законодательства затянулся процесс заключения госконтрактов и финансирование пошло только во второй половине года. Все предприятия мобилизовались. Все заказы сделаны в срок и в полном объеме, сейчас идут последние отгрузки. Хотя год был и непростой, но ситуация на предприятиях стабильная, динамика заработной платы положительная. У министерства обороны РФ вопросов к нашим заводам нет.

При этом мы понимаем, что с 2020 года гособоронзаказ будет снижаться и готовимся к этому, планомерно ведем работу по переориентации оборонных предприятий на выпуск гражданской продукции.

- Год назад в Омске был создан Федеральный научно-производственный центр "Прогресс". Можно ли уже говорить о каких-то результатах его работы?

— Центр состоялся. За этот год "Прогресс" в рамках программы импортозамещения разработал и сейчас приступает к серийному производству первой российской звукоизолирующей маломагнитной муфты для нового поколения российских кораблей противоминной обороны. Это изделие уже прошло все необходимые испытания. Ранее этот узел закупали в Германии, а теперь будут производить в Омске и оснащать им все новые российские корабли. Это хороший результат. Работниками Центра проделана сложная работа, да еще в такие сжатые сроки. Даже в советские времена с такой скоростью не работали.

Есть на предприятии и другие проекты для флота. Здесь уникальный научный потенциал. А если учесть, что в Омске производят технический углерод, который покупают ведущие фирмы мира, то вскоре мы сможем создавать новые нанокомпозитные материалы и конструкции, превосходящие аналоги по своим свойствам.

Сейчас обсуждается еще одно возможное направление деятельности предприятия – размещение на производственных площадях "Прогресса" испытательного стенда авиационных шин, в том числе, для международной сертификации. Если проект будет реализован, наш Центр станет четвертым в мире, где испытывают шины. Правительство региона и я лично сделаем все от нас зависящее, чтобы этот проект осуществился именно в Омске.

- Пожалуй, самый известный проект, который реализуется в Омске – это "Ангара". Вы отслеживаете, как он продвигается?

— Не только отслеживаем, но и вместе с коллегами из вертикально-интегрированного холдинга делаем все, чтобы ПО "Полет" развивалось. Мы поддерживаем предприятие и гордимся, что именно Омск был выбран для реализации проекта "Ангара".

Сейчас на заводе ведется работа над внедрением полного технологического цикла изготовления "Ангары", после чего "Полет" будет выпускать готовые универсальные ракетные модули.

- Какие задачи Вы ставите перед промышленностью региона на следующий год?

— Ключевая задача – сохранить и в ряде отраслей приумножить объемы производства, наладить выпуск инновационной продукции. Темп, набранный в предыдущие годы, должен только нарастать. Для этого у нас есть все предпосылки. В Сибири мы на первом месте по числу лауреатов конкурса "100 лучших товаров России". Это показатель того, что омская продукция конкурентоспособна.

Сегодня нужен постоянный инновационный поиск, новые технологии, новые продукты. Например, наш Омский стекольный завод развивается, хотя большинство предприятий этого профиля в стране закрылись одно за другим. В этом году омский завод стал третьим в России, где используют инновационную технологию окрашивания стекла. В итоге в омскую бутылку разливается сейчас элитный алкоголь, произведенный не только в Омске, но и в других регионах страны и в Казахстане. У тары оригинальная форма и цвет, подделать невозможно.

Чтобы обеспечить промышленность инновационными идеями, мы продолжим взаимодействие с научными институтами и центрами РАН. Результаты от этого я вижу: по количеству используемых в производстве передовых технологий мы в числе лидеров Сибири.

Кроме того регион будет и дальше налаживать сотрудничество с крупными корпорациями: "Газпромом", "Роснефтью", "Алросой", "Норникелем". Объемы поставок "Газпрому", кстати, за три года у нас выросли в три раза.

Чтобы омские предприятия могли успешно участвовать в тендерах крупных игроков, мы буквально на днях создали консорциум местных производителей трубопроводной продукции. В него вошли 16 предприятий, в основном – малый и средний бизнес. Они производят продукции на 4,5 миллиарда рублей. Внутренняя кооперация позволит им снизить затраты на логистику, решит проблемы с загрузкой, позволит освоить новые ниши. В итоге объемы будут расти.

- Как еще меры предпринимает Омская область для поддержки промышленности?

— Сегодня в России и, в частности, в Омской области создаются и внедряются технологии, достойные мирового рынка. Внедряются в тесном сотрудничестве отечественных ученых и инвесторов. И здесь задача власти – правильно расставить приоритеты и использовать налоговые стимулы и преференции там, где ожидается прорыв. Сконцентрировать усилия, пусть даже в ущерб чему-то, на тех направлениях, которые дадут стабильный прирост ВРП. Для Омска это, безусловно, обрабатывающие производства: нефтехимия и машиностроение.

Взять, к примеру, производство отечественных катализаторов для нефтепереработки. "Газпром нефть" начала в Омске реализацию этого инвестпроекта стоимостью около 15 миллиардов рублей. В результате появится продукт, который покупают за рубежом. Это не импортозамещение ради красивого слова, а единственно возможный путь. Иначе мы постоянно будем переплачивать за то, чего не умеем создавать сами…

В декабре я подписал закон, который вводит со следующего года ряд инструментов поддержки омской промышленности. Например, будет создан региональный фонд развития промышленности. На завершающей стадии сейчас создание в регионе нефтехимического промышленного кластера, соответствующего всем федеральным стандартам. Это позволит получить федеральное софинансирование на реализацию совместных проектов предприятий – резидентов кластера.

- Виктор Иванович, от промышленности хочу перейти к теме дорог. В этом году омские дороги "прославились" на всю страну. Удалось решить эту проблему?

— Привести в порядок дороги – это задача № 1, которую я ставил в ходе губернаторской избирательной кампании 2015 года. За один год её не решить. Поэтому мы не сбавим темп в ближайшую трехлетку. Первые результаты серьезной работы, проведенной региональным правительством, я уверен, заметили все. В 2016 году у нас был беспрецедентно большой дорожный фонд – 7,7 миллиарда рублей, это в полтора раза больше, чем в прошлые годы. Основной упор мы сделали на дороги Омска в преддверие его 300-летия. Построили современный путепровод, привели в порядок более полусотни улиц, уложив свыше миллиона квадратных метров асфальтобетона – это в десять раз больше, чем в прошлом году. В шесть раз больше был и объем ремонта дорог регионального и межмуниципального значения.

В следующем году выделим Омску еще два миллиарда рублей, включая федеральные средства, на ремонт улично-дорожной сети и на пригородную стокилометровую зону. Максимальное внимание будет оказано и сельским дорогам. Дорожный фонд региона запланирован в сумме более 6 миллиардов рублей.

Что касается строительства дорог в Омске, то могу выделить один крупный областной объект – подъездные пути к хоккейной академии "Авангард". Саму академию мы начали строить в этом году за счет средств компании "Газпром". На обустройство подъезда к ней в дорожном фонде региона заложено 160 миллионов рублей.

Также на будущий год я поручил нашему Минстрою профинансировать реконструкцию и строительство пяти дорог на территориях, где сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты таких компаний, как "Руском-Агро", "Омский бекон", "Титан", "АкваСибирь" и "Содружество – Омск". Почему это важно для региона? Это и есть работа по снятию инфраструктурных ограничений для ускорения запуска проектов. Сейчас непростые времена для развития бизнеса, ему надо помогать. Кроме того, появление этих дорог позволит вовлечь в оборот и другие земельные участки, которые находятся рядом, но сейчас не представляют интереса для инвестора. Возможно, не за один год, но мы сделаем эти дороги.

- Каким в целом был объем инвестиций в регион в уходящем году?

— По нашей предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил около 101,3 миллиарда рублей. В структуре инвестиций до 40% занимают организации обрабатывающих производств.

Самый крупный инвестпроект, завершенный в этом году, это строительство свинокомплекса "Руском-Агро". В него вложено более одного миллиарда рублей. Остальные крупные проекты также связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции и с производством продуктов питания. Среди них проекты по производству яиц, строительству овощехранилищ и молочных ферм, модернизации мощностей по убою и хранению мяса. В сфере АПК у нас сейчас на реализации еще 11 инвестпроектов на общую сумму 30 миллиардов рублей.

- Виктор Иванович, напоследок хочу задать Вам вопрос не только как губернатору, но и как просто жителю области. Чем в уходящем 2016 году Вы особенно гордились?



— Тем, как много замечательных людей живет у нас в Омской области. В прошлом году в регионе запустили проект "Народный герой". Предложили омичам назвать, кого из своих земляков они считают героями нашего времени. И люди назвали сотни имен своих соседей, сослуживцев, односельчан. Кто-то из них спас жизнь человеку, кто-то совершил научное открытие, другие помогают бездомным животным или талантливы в творчестве… Я был поражен, сколько у нас неординарных людей. Они живут на соседней улице, а мы их не знаем и не узнали бы… Потом было всенародное он-лайн голосование, в котором участвовало несколько десятков тысяч омичей, и награждение героев. Проект вызвал огромный интерес. Он позитивный, добрый, сегодня этого так не хватает. Поэтому региональное правительство решило поддержать его организаторов. В этом году нашу идею подхватили в Новосибирске, Кемерово, Сергиевом Посаде. Хотелось бы, чтобы и другие города, и регионы о ней узнали. Ведь самый главный капитал нашей необъятной страны – её замечательные люди!

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