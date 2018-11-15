Их менее 4% от всех рожденных на Земле. Часто они не подозревают о том, что иные. Если однажды они расскажут о том, как выглядит их мир, то рискуют быть принятыми за сумасшедших или фантазеров. Они – синестеты. Синестезия – существует, доказали ученые.
Синестеты – разные. Одни видят в цвете слова и цифры, другие способны различать цветовую ауру настроения человека. Третьи знают вкус каждого цвета. А некоторые видят время как кольцо или бесконечную кривую линию. Мир синестетов устроен сложнее, чем мир обычного человека, но особенности их восприятия не являются психическим расстройством. По одной из исследовательских гипотез, синестетами являются практически все младенцы, но с возрастом мы утрачиваем это феноменальное свойство.
В 1984 году в семье ирландки и каталонца родился мальчик, которого назвали Нилом. Он родился с цветовой слепотой и до 20 лет мог различать только оттенки серого. В принципе, глазами он до сих пор видит только серый. Но в 2004 году в его череп смогли имплантировать устройство под названием Eyeborg – специальный гибкий датчик с простой камерой, которая считывает цвета и посылает Нилу звуковой сигнал. И он стал слышать цвет.
Сначала Нил долго не мог привыкнуть к постоянной какофонии в своей голове. Однако со временем он научился различать цвета по закрепленным за ними нотам. А позже развил и обратную способность: звуки определенной тональности стали вызывать у него ощущения соответствующих цветов.
Так Нил Харбиссон развил синестезию – феномен восприятия, при котором в результате особенностей в работе мозга разные сигналы и чувства смешиваются, дополняют друг друга и сливаются в единое ощущение. А еще Харбиссон стал первым в мире официально признанным киборгом, но это совсем другая история.
Синестезия – малоизученный, но доказанный феномен восприятия, при котором раздражение в одной системе ощущений ведет к автоматическому отклику в другой.
Цвет и звук для Нила теперь взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Свою способность «видеть» звуки в цвете Харбиссон использует в творчестве: например, он пишет картины, на которых в цвете изображает, как для него звучат музыкальные произведения и человеческие голоса.
У Харбиссона синестезия проявилась вследствие использования технологий. Это уникальный случай: у подавляющего большинства синестетов (или синестетиков, оба варианта допустимы) этот феноменальный способ чувствовать – врожденный.
Развить синестезию в себе искусственно нельзя, но люди могут испытывать похожие ощущения при некоторых видах эпилепсии и травмах головы, медитации и сенсорной депривации, а также при употреблении психотропных веществ.
Антон Сидоров-Дорсо, один из авторов программы исследования «Антропология синестезии», сооснователь и член правления Международного сообщества синестетов, деятелей искусства и науки, считает, что отличить синестезию от богатого воображения довольно просто.
Он объясняет, что от простых ассоциаций синестезию отличает непроизвольность связей (чувства «соединяются» непроизвольно, подсознательно) и постоянство ощущений, которые не меняются с течением времени. Чаще всего эти группы чувств включают в себя «материальные» ощущения – осязательные, зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные.
«Кроме того, сам синестет не может объяснить свои реакции: они не мотивированы и редко имеют очевидный смысл», - говорит Дорсо.
При синестезии могут «смешиваться» чувства из двух и более систем восприятия.
Например, Анастасия Г. из Москвы, когда пьет не очень хороший, дешевый кофе, помимо вкуса ощущает его цвет и форму.
Узнать, как Анастасия видит боль, на что для нее похож чай и какого цвета секс, вы можете, послушав цикл «Синестезия. Поразительные истории людей с феноменом восприятия» подкаста «Истории.doc».
Согласно разным исследованиям, врожденной синестезией обладают 1–4% населения Земли. От 75 до 300 миллионов человек! Фактически, в радиусе двух километров вокруг вас всегда будет хотя бы один синестет. Почему же при таком их количестве мы редко сталкиваемся с ними в жизни? Все просто. Врожденные синестеты воспринимают мир таким образом всю жизнь и считают «смешение» чувств нормой. О том, что ощущения других людей отличаются, синестеты чаще всего узнают случайно. Часто – в уже зрелом возрасте, порой – не узнают вообще. А те, кто узнает, иногда скрывают свою «инаковость», стесняясь ее или опасаясь непонимания со стороны окружающих.
Игорь Дамулин, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, начал изучать синестезию уже состоявшимся ученым.
«Синестеты – люди абсолютно психически нормальные, - говорит Дамулин. – И один из критериев выявления синестезии – это отсутствие психической патологии». В мире синестезию изучают более ста лет, но был период, когда наука «забыла» про этот феномен. Однако современные технологии, такие как функциональная магнитно-резонансная томография, дали возможность изучать синестезию на физиологическом уровне, что породило новую волну интереса со стороны исследователей.
Тем не менее, широкая публика о феномене синестезии осведомлена слабо,и синестетов, которые заявляют о себе миру, нередко склонна считать шарлатанами или сумасшедшими. Между тем с любой другой точки зрения синестеты – совершенно обычные люди. Пройдя мимо одного из них, вы даже не заподозрите, что секунду назад разминулись с одним из интереснейших феноменов нейропсихологии.
Существует более 60 видов синестезии, часто у одного человека может быть сразу несколько проявлений этой особой чувствительности. Самая распространенная форма – графемно-цветовая, при которой синестеты воспринимают в цвете буквы, цифры и их комбинации (слова и числа). При некоторых разновидностях графемы могут также дополняться ощущением объема и текстуры. Например, для Елены А. из Санкт-Петербурга буква «И» похожа на зеленый фикус. А Ангелина К. из Москвы не любит имя Илья, потому что оно черное и склизкое.
Тем не менее явление известно ученым и исследователям уже несколько веков. В середине XIX века cинестезия привлекла внимание представителей новой, зарождающейся тогда науки – психологии. Об этом феномене писали многие ученые из разных стран. Быть синестетом в определенных кругах европейского света и богемы стало модным, исследования вызвали интерес, восхищение и даже легкую зависть у людей от мира искусства. В 1871 году французский поэт Артюр Рембо написал стихотворение «Гласные», в котором столь похоже передал ощущения от графемно-цветовой синестезии, что спустя века все ещё существует миф о том, что он сам являлся синестетом.
Стихотворение Артюра Рембо «Гласные»
А - черно, бело - Е, У - зелено, О - сине,
И - красно… Я хочу открыть рождение гласных.
А - траурный корсет под стаей мух ужасных,
Роящихся вокруг как в падали иль в тине,
Мир мрака; Е - покой тумана над пустыней,
Дрожание цветов, взлет ледников опасных.
И - пурпур, сгустком кровь, улыбка губ прекрасных
В их ярости иль в их безумье пред святыней.
У - дивные круги морей зеленоватых,
Луг, пестрый от зверья, покой морщин, измятых
Алхимией на лбах задумчивых людей.
О - звона медного глухое окончанье,
Кометой, ангелом пронзенное молчанье,
Омега, луч Ее сиреневых очей.
На самом деле из его поздней переписки стало понятно, что Рембо не был синестетом, но остался впечатленным от общения со знакомыми – носителями синестезии.
Ассоциации, образующие синестетические связи, у каждого человека формируются индивидуально. Поэтому люди с одинаковой формой синестезии могут одни и те же вещи воспринимать и чувствовать по-разному. Так, например, было в семье русского писателя Владимира Набокова.
«Случилось так, что мы обнаружили, что наш сын Дмитрий — тогда он был маленьким мальчиком, одиннадцати или двенадцати лет — тоже видит буквы в цвете. Тогда мы попросили его перечислить свои цвета, и выяснилось, что в одном случае буква, которую он видит пурпурной или, возможно, розовато-лиловой, является розовой для меня и синей для моей жены. Это буква М. Так комбинация розового и синего дали цвет сирени. Словно гены рисовали акварелью», - писал в мемуарах Набоков.
Набоков был очень близок к истине: синестезию действительно можно унаследовать. Ученые не нашли гены, которые отвечают за развитие этого феномена, но наблюдения показывают, что у синестетов часто рождаются дети с синестезией, причем вероятнее всего – с тем же видом, что у родителей.
Второй по частоте вид синестезии – цвето-звуковая или хромостезия. При этой форме практически каждый звук, который слышит синестет, окрашивается в его сознании в определенный цвет. Именно этот вид естественно развился у Нила Харбиссона после долгого ношения Eyeborg.
Признаки хромостезии можно заметить в работах многих известных художников. К сожалению, научные методы, позволяющие однозначно установить наличие синестезии, появились совсем недавно. Поэтому о том, была ли синестезия у мастеров прошлого, судить можно лишь по косвенным признакам: переписке, отзывам современников, общим элементам в их работах. Среди современных художников синестетами точно являются, например, американец Дэвид Хокни и британка Джейн Макей.
В прошлом многие знаменитые живописцы умышлено или, скорее, по эстетическому наитию стремились подражать коллегам-синестетам и передавали свое творческое видение средствами, напоминающими цвето-звуковую синестезию. Например, на своей картине «Крик» норвежец Эдвард Мунк изобразил то, как он воспринимает в цвете человеческий вопль. А русский художник Василий Кандинский, который был прекрасно осведомлен о феномене «цветного слуха», переложил «на цвет» композицию Шенберга, и в результате родилась его картина «Импрессия III (Концерт)».
Антон Сидоров-Дорсо считает, что большую часть своего метода Кандинский черпал из собственной творческой интерпретации значения цвета, абстрактных форм и связей, в том числе звука и цвета. Кандинский называл синестетов «сильно чувствующими людьми» и уподоблял их «обыгранным хорошим скрипкам, звучащим от всякого прикосновения смычком во всех своих частях и жилках». При этом сам прямо и безусловно он себя к синестетам не причислял. У природного синестета реакции (смешения цвета и звуков) немотивированы, то есть происходят произвольно, без умысла и стараний, объясняет Дорсо. В то же время подражатели синестетам будут «придумывать» сочетания звука и цвета, придавать им некий скрытый смысл.
Для хромостетов каждая нота, каждый голос, каждый звук имеет свой собственный цвет. Хотите узнать, как мог бы видеть вас человек с хромостезией? Составьте свой синестетический цвето-звуковой портрет в формате дополненной реальности с помощью приложения RIA Lab, которое можно скачать в App Store для iOS или Google Play для Android.
Доказанным синестетом был композитор Римский-Корсаков, который, наоборот, «слышал цвета», превращая музыку у себя в голове в яркие картины. Вот как он описывал свою синестезию: «Все тональности, строи и аккорды, по крайней мере для меня лично, встречаются исключительно в самой природе, в цвете облаков или же в поразительно прекрасном мерцании цветовых столбов и переливах световых лучей северного сияния. Там есть… все, что вы хотите».
Мир, в котором каждый цвет, каждый предмет «звучит» по-своему – мелодия или какофония?
Узнайте сами! Предлагаем взглянуть на мир глазами синестета с «цветным звуком» через приложение RIA Lab в App Store для iOS или Google Play для Android.
Ангелина К. не только «слышит» цвета – у нее смешаны пять основных чувств. Подробнее о том, как Ангелина ощущает мир, вы можете узнать, послушав цикл «Синестезия. Поразительные истории людей с феноменом восприятия» подкаста «Истории.doc».
А как вы представляете неделю? Большинство ответит, что в виде школьного дневника или календаря в телефоне. Но так не у всех.
Смешиваться могут не только сенсорные ощущения от объективно существующих раздражителей - звука, цвета, запаха, вкуса, - но и от субъективно воспринимаемых: букв и цифр, эмоций, имен, характеров, времени.
Синстезия может быть связанной с абстрактными понятиями – скорее с продуктами человеческого мышления, чем с явлениями природы. Например, существуют синестеты, которые воспринимают время исключительно в пространстве. Год для них может выглядеть как кольцо, будущее лежит справа вверху, а день выглядит изогнутой лентой или разбит по часам на колонки. Это одна из разновидностей синестезии локализации последовательностей или «числовых форм». Такие виды синестезии встречаются значительно реже.
Одни из самых редких видов синестезии включают в себя привязку ощущений к людям, их полу и возрасту, внешности, характеру. Такой тип называется аурическим, поскольку чаще всего такие синестеты воспринимают личность другого человека в виде цветного ореола похожего на ауру. Так «видит» некоторых знаменитостей синестет Елена А. К слову, это у нее буква «И» – зеленый фикус. А время она ощущает в виде винтовой лестницы. Так что у нее как минимум три разных вида синестезии.
«Ауры» разных публичных людей реконструированы в соответствии с описаниями синестета Елены А.
Цвет и структура «ауры»,которую видит синестет, зависит не только от физиологии и характера объекта. Эмоции, которые испытывает человек, тоже изменяют цвет и форму его ореола. Антон Сидоров-Дорсо предполагает, что аура, воспринимаемая синестетом, представляет собой воплощение типажей людей, как их воспринимает сам синестет. Поэтому по мере знакомства с человеком, изменения впечатлений о нем, развития отношений синестетическая аура меняется и детализируется.
Елена считает, что в основе восприятия синестетической ауры лежит интуиция. Дорсо согласен с этим и полагает, что если какой-то черты человеческого типажа нет в интуитивном опыте синестета, то и в цвете «ауры» она не появится.
Посмотрите, если бы вы пообщались с Еленой, она бы видела вас вот так.
Как Елена использует свою способность в обычной жизни и как синестезия влияет на ее общение с людьми, вы узнаете, послушав цикл «Синестезия. Поразительные истории людей с феноменом восприятия» подкаста «Истории.doc».
На самом деле среди исследователей есть мнение, что все мы «остаточные» синестеты. Ведь как иначе мы понимали бы такие выражения, как «холодный цвет», «яркая личность», «горячий парень», «красный день календаря»? Кроме того, чтобы легче ориентироваться среди множества на первый взгляд однообразных вещей – лекарств, товаров, документов, химических элементов, спортивных команд, линий метро, – мы совсем как синестеты интуитивно привязываем к ним более понятные и простые атрибуты – цвета.
Ученые установили, что все мы рождаемся с синестетическим мировосприятием и в младенчестве воспринимаем мир единым чувством. Однако по мере взросления взаимная активация зон мозга, отвечающих за разные ощущения, останавливается. И только нескольким процентам людей повезло сохранить этот прекрасный детский взгляд на наш мир.
В октябре 2019 года в Москве пройдет II Международная конференция Международной ассоциации синестетов, деятелей науки и искусства. В рамках конференции на базе МГПДУ и консерватории им. П.И.Чайковского сотни синестетов и исследователей соберутся на международном симпозиуме «Синестезия: сенсорные аспекты познавательной деятельности в науке и искусстве». Возможно, результаты этой встречи станут крупнейшим прорывом в изучении феномена синестезии.
А пока пройдите тест и определите, не синестет ли вы. Возможно, вы входите в те самые 1 - 4%.
Проект «Синестеты» подготовлен при экспертной и информационной поддержке Первого МГМУ им. Сеченова, Российского синестетического сообщества и Международной ассоциации синестетов, деятелей искусств и науки.
Слушайте три эпизода о феномене синестезии в цикле «Синестезия. Поразительные истории людей с феноменом восприятия» подкаста «Истории.doc», в которых сами синестеты рассказывают о своей жизни и мире, в котором они существуют. Вы также можете скачать и послушать его в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.