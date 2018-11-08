Проект в формате VR "Механика Аутизма" - первый из серии историй в формате виртуальной и дополненной реальности, подготовленных журналистами РИА Новости. Пользователь почувствует и узнает, как воспринимает мир человек с аутизмом, и переживет вместе с ним несколько эпизодов. Скачайте приложение «Механика аутизма» в Appstore для iOS или GooglePlay для Android, которые позволят вам увидеть этот материал в формате виртуальной реальности (с использованием VR-очков) или в формате 360° прямо на экране телефона (для этого дополнительного оборудования не требуется). На этой странице вы видите адаптированную и упрощенную версию для просмотра в web-браузере. VR-история "Механика аутизма" подготовлена при экспертной поддержке фонда «Выход» и информационной поддержке фонда "Обнаженные сердца".
Они среди нас. Обычно мы не замечаем их. Но однажды что-то ломается в механизме общественного благополучия и происходит срыв. Мы замечаем их. Но не так как нам всем бы этого хотелось.
… В конце мая 2018 года в отделение ОМВД Метрогородок в Москве поступило сообщение о том, что гражданин на улице «ведет себя неадекватно и кричит». Через несколько минут в полицию позвонили еще раз, уже другие люди. Наряд полиции обнаружил молодого человека, который «беспричинно бегал и кричал». Этим молодым человеком был Павел Васильев, 22-летний москвич с диагнозом «аутизм».
Полицейские не смогли его успокоить. Говорили позже, что Паша кричал, бросался велосипедом, не подпускал к себе. В конце концов, полицейские сумели надеть на него наручники и отправили в отделение. Мама Паши застала его всё ещё кричащим, связанным и в разорванной одежде. Он продолжал кричать до самого приезда психиатрической скорой помощи.
Будем честными, сотрудников полиции в этой ситуации можно понять.
Диагноз «аутизм» практически невозможно распознать с первого взгляда.
Перед сотрудниками полиции и скорой помощи был человек, который непривычно, неадекватно и агрессивно вел себя в публичном месте. Попытки успокоить только ухудшали его поведение.
Это не первая и не последняя, увы, история о том, как человек с РАС – расстройством аутистического спектра – становится правонарушителем, субъектом раздражения и встречного гнева окружающих…
Между тем, такое проявление реакций характерно всего лишь для 15% тех, кого называют носителями РАС. Однако и этого достаточно для того, чтобы стигматизировать людей с аутизмом.
…Следствие против Павла Васильева еще идет. На стороне Паши и его семьи выступает "Комитет против пыток". Его расследование утверждает, что поведение Паши не было угрозой для окружающих. В возбуждении встречного иска к действиям полицейских и медиков было отказано. Мама Павла, по ее словам, «не выдержала давления общества» и переехала с сыном из Москвы в деревню.
Почему люди с РАС – обычно тихие, часто добрые и абсолютно индифферентные к окружающим – могут спонтанно взорваться криком и руганью, начать бегать и трясти руками, наносить удары предметам и самим себе?
Такое состояние называется «мелтдаун» (от английского melt down – расплавиться, растаять). Это ситуация крайнего нервного возбуждения, вызванная переизбытком ощущений и чувств. Ее противоположность – «шатдаун» (от английского shut down – выключиться, закрыться). При шатдауне человек с аутистическим расстройством уходит в себя, перестает реагировать на окружающий мир и впадает в подобие транса или кататонии.
И шатдаун, и мелтдаун вызываются сенсорной перегрузкой. Состоянием, при котором мозг не справляется с потоками входящей информации. Сенсорная перегрузка может случиться и у нейротипичного человека, но у людей с РАС, с их тонкой нервной системой и хрупким эмоциональным балансом, её вызвать значительно легче.
Как помочь ему справиться с нервным срывом? Обычно не советуют успокаивать его, говорить с ним много и громко. Тем более не стоит хватать его за руки и пытаться обнять. Если человек с аутизмом кричит и говорит оскорбительные вещи, не стоит ему отвечать. Чем вы можете помочь? Например, вычислить источник, вызвавший сенсорную перегрузку, и постараться его устранить.Найти сопровождающего, если человек с РАС потерялся, успокоить окружающих и убедить их не вмешиваться в происходящее. Не смущайтесь, если увидите, что человек с РАС повторяет какие-то движения или звуки: это стимминг – способ регуляции своего состояния, подобный укачиванию в колыбели или кресле-качалке.
Люди с РАС предпочитают жить по определенному распорядку. Дни, недели и даже месяцы выстроены по расписанию. Вещи и предметы должны находиться на привычных местах. Повторяющиеся события и действия возводятся до ранга ритуала.
В этих обстоятельствах любая непредвиденная ситуация вызывает панику, разбивает мир на кусочки. Люди с РАС могут почувствовать, что мир вышел из-под контроля. Отсюда - растерянность, тревога, паника и дезориентация в пространстве. На обработку новой информации человеку с аутизмом всегда нужно время. Хотя бы минута на размышление. Помогите ему справиться с ситуацией: например, найти то, что он потерял или подскажите направление движения.
Постоянное повторение одних и тех же действий может идти людям с аутистическими расстройствами и на пользу. Человек с РАС систематизирует свои хобби и увлечения и тратит на них многие часы, постоянно улучшая свои навыки и знания. Это позволяет достигать в выбранной области более высокого уровня, чем доступно большинству людей.
Один из первых и наиболее очевидных признаков РАС – проблемы с общением. Он проявляется еще в детстве: ребенок неохотно идет на визуальный и тактильный контакт, не откликается на свое имя, с трудом учится речи и начинает говорить позже сверстников. В особо тяжелых случаях не начинает вообще – таких среди людей с аутистическими расстройствами порядка 40%. Из-за проблем в общении людям с РАС сложно заводить отношения – дружеские, рабочие, романтические.
Простое ежедневное общение дается человеку с аутизмом немногим легче. Вступить в диалог для него может стать непреодолимой задачей.
Он может испытывать сильнейшее волнение при общении с незнакомцем, ему сложно составить и произнести простое предложение. Иногда он не в состоянии сформулировать вопрос. Часто не считывает эмоции собеседника и боится его реакции.
Если вы задали человеку с РАС вопрос, то подождите. Не торопите с ответом. При необходимости сопровождайте речь жестами – плавными и нечастыми. Старайтесь не смотреть пристально в глаза. Дайте ему время, чтобы собраться с силами и выбрать самый удобный способ выразить свою мысль.
Возможно, человек с РАС в какой-то момент протянет вам картинку. Это специальные карточки PECS, на которых нарисованы различные изображения. С их помощью могут объясняться те люди с аутизмом, которым общение дается особенно тяжело. Это один из общепринятых в мире способов взаимодействия с ними.
Затруднения и сенсорную перегрузку у человека с аутизмом может вызвать даже длительное ожидание – в магазине, на автобусной остановке, в ресторане или кафе, в аэропорту…
Человек с РАС испытывает трудности с абстрактным мышлением и может не понимать концепцию времени.
Необходимость следовать определенному распорядку заставляет его стремиться к удовлетворению своих желаний «сейчас».
В этой ситуации перегрузку вызывает не переизбыток ощущений, а наоборот, их практическое отсутствие. Люди с аутизмом склонны воспринимать мир не целостно, а отдельными элементами, деталями. Во время длительного ожидания мозг человека с РАС концентрируется на этих деталях, гипертрофирует их, заполняет ими все сознание – а их вокруг слишком много.
Поэтому в такой обстановке у человека с аутизмом может возникнуть сенсорная перегрузка. Как с ней справляться, вы уже знаете: не мешайте стиммингу, не реагируйте на бурные негативные эмоции, постарайтесь устранить источник избыточных ощущений и убедите окружающих следовать вашему примеру.
Сегодня один ребенок из 160 имеет расстройство аутистического спектра, процент этих детей, по данным ВОЗ, увеличивается с каждым годом. Обществу предстоит научиться искать способ взаимодействия с этими людьми, доля которых все больше и больше.
Люди с расстройствами аутистического спектра тоже учат нас. Мы научаемся слышать и принимать, учимся эмпатии.
КАК посмотреть VR-историю «Механика аутизма. Почему они так реагируют?»
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Это позволит вам увидеть историю в формате виртуальной реальности (с использованием VR-очков) или в формате 360° прямо на экране телефона (для этого дополнительного оборудования не требуется).
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