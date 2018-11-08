… В конце мая 2018 года в отделение ОМВД Метрогородок в Москве поступило сообщение о том, что гражданин на улице «ведет себя неадекватно и кричит». Через несколько минут в полицию позвонили еще раз, уже другие люди. Наряд полиции обнаружил молодого человека, который «беспричинно бегал и кричал». Этим молодым человеком был Павел Васильев, 22-летний москвич с диагнозом «аутизм».

Полицейские не смогли его успокоить. Говорили позже, что Паша кричал, бросался велосипедом, не подпускал к себе. В конце концов, полицейские сумели надеть на него наручники и отправили в отделение. Мама Паши застала его всё ещё кричащим, связанным и в разорванной одежде. Он продолжал кричать до самого приезда психиатрической скорой помощи.

Будем честными, сотрудников полиции в этой ситуации можно понять.