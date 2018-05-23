Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 года

Агентство "РИА Рейтинг" представляет ежегодный анализ социально-экономического положения регионов России. Подробнее о том, как изменилась ситуация в 2017 году, – в инфографике Ria.ru.