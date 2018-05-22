Самые мощные армии в мире

Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых мощных армий мира. При оценке учитываются более 50 показателей. В 2018 году в рейтинг вошли 136 стран. Первая десятка государств с самыми сильными армиями и лидеры в отдельных категориях – в инфографике ria.ru.