Турецкая военная операция в Сирии

Двадцатого января Турция атаковала курдские формирования в районе сирийского Африна, а позже заявила о начале военной операции "Оливковая ветвь". Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами. Подробнее о ситуации на северо-западе Сирии – в инфографике Ria.ru.