Рейтинг регионов России по зарплатам — 2017

Для оценки уровня и распределения зарплат в регионах России эксперты РИА-Рейтинг оценили соотношение количества высоко и низкооплачиваемых работников на рынке, уровень неравенства в оплате труда и медианную зарплату. Подробнее — в инфографике ria.ru.