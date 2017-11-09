Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества

Форум "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) создан в 1989 и является одной из ведущих площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества. Подробнее — в инфографике ria.ru.