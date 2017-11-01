Водородная (термоядерная) бомба

В самый разгар холодной войны 16 января 1963 года Никита Хрущёв заявил миру, что Советский союз имеет в своём арсенале новое оружие массового поражения — водородную бомбу. За полтора года до этого в СССР был произведён самый мощный взрыв водородной бомбы в мире — на Новой Земле был взорван заряд мощностью свыше 50 мегатонн. Во многом именно это заявление советского лидера заставило мир осознать угрозу дальнейшей эскалации гонки ядерных вооружений: уже 5 августа 1963 г. в Москве был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Подробнее – в инфографике ria.ru