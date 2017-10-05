Рейтинг медиаперсон в русскоязычном интернете за сентябрь 2017 года

Аналитический центр Brand Analytics представляет ежемесячный рейтинг медиаперсон в русскоязычном интернете. О ком чаще всего говорили в СМИ и соцмедиа в сентябре – в инфографике Ria.ru.