Самые мощные армии в мире

Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых мощных армий мира. При оценке учитываются более 50 показателей. В 2017 году в рейтинг вошли 133 страны. Первая десятка стран с самыми мощными армиями и лидеры по отдельным показателям – в инфографике ria.ru.