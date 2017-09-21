Противостояние Мадрида и Барселоны

Власти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании, и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы – смотрите в инфографике Ria.ru