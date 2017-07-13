Зоны деэскалации конфликта в Сирии

Вступил в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, согласованный Россией, США и Иорданией. В пределах зон прекращены боевые действия между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к перемирию. Подробнее – в инфографике ria.ru