Ключевые слова "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Президент России в пятнадцатый раз пообщался с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций. "Прямая линия" продлилась 3 часа 56 минут. Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса. Ключевые слова ответов главы государства — в инфографике Ria.ru.