Рейтинг медиаперсон в русскоязычном интернете за апрель 2017 года

Аналитический центр Brand Analytics представляет ежемесячный рейтинг медиаперсон в русскоязычном интернете. О ком чаще всего говорили в СМИ и соцмедиа в апреле – в инфографике Ria.ru.