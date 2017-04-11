Мигранты в Европе: откуда и куда плывут

Из-за вооруженных конфликтов в ряде стран Африки и Ближнего Востока сотни тысяч местных жителей вынуждены искать убежища в Европе. Большинство из них пытаются попасть в Испанию, Италию и Грецию по Средиземному морю. Подробнее — в инфографике Ria.ru