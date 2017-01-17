Новые требования МВФ к Украине

Международный валютный фонд (МВФ) для продолжения сотрудничества выдвинул Украине требование провести в 2017 году пенсионную и земельную реформы. Подробности — в инфографике Ria.ru.
- По моему, самый главный пункт: отмена на продажу сельхоз земель. За это и весь сыр-бор. Больше особенно брать нечего. Когда в стране почти все нищие, земли купят только закордонники.20:0617.01.20176
- МВФ как всегда мелочится...
Требования должны быть простыми и ясными:
Украина без украинцев, все работоспособные украинцы отправляются в Африку на принудительные работы, а Украина передаётся в постоянное пользование МВФ.17:5317.01.20175
- МВФ как всегда мелочится...
Требования должны быть простыми и ясными:
Украина без украинцев, все работоспособные украинцы отправляются в Африку на принудительные работы, а Украина передаётся в постоянное пользование МВФ.17:5317.01.20175
- По моему, самый главный пункт: отмена на продажу сельхоз земель. За это и весь сыр-бор. Больше особенно брать нечего. Когда в стране почти все нищие, земли купят только закордонники.20:0617.01.20176
- ура наконец то перемога....20:4717.01.20170
- Andrei Russia в ответ пользователю Zaichushka Ya(показатьскрыть)Zaichushka Ya, Неее, закардонники это уж слишком нагло будет, найдутся местные "Ходорковские" и "Березовские" на ниточках, им и продадут. А полный контроль над финансовой системой, позволит уводить капиталы за бугор, оставляя малые крохи, так что бы с голоду не вмерли.21:2517.01.20170
- Все это сценарий для России в 90-х, только вот свой "Путин" у них вряд ли появится, так что перспективы не радужные в будущем.21:2817.01.20171
- Как скажет мой друган, Андрюха, это же каюк. (с)21:5217.01.20170
- приватизация... госслужба... если все это реализовать, не последует ли за этим очередной Майдан у них?21:5817.01.20170
- Жесть. Мне укров даже жалко стало. Это ж кирдык стране всей с такими запросами МВФ.22:0117.01.20171
- s.alex-001 в ответ пользователю sheralex(показатьскрыть)sheralex, не последует, потому как петюня - это не яник и весь Майдан "в расход" без раздумий пустит.23:1817.01.20170
- Anatoly Kizlyuk в ответ пользователю Zaichushka Ya(показатьскрыть)Zaichushka Ya, Ещё хороший пункт - отменить упрощённую систему налогообложения. Это начисто уничтожит мелкий бизнес и Украина превратится в страну рабов.00:1818.01.20170
- Anatoly Kizlyuk в ответ пользователю sheralex(показатьскрыть)sheralex, Не последует, украинцы майданят только за деньги, а денег им больше не дадут.00:2118.01.20170
- Anatoly Kizlyuk в ответ пользователю glasseye(показатьскрыть)glasseye, Для этого и затевался Майдан.00:2218.01.20170
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