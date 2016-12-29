Что изменится в России с 1 января 2017 года

Какие законы, указы и постановления вступают в силу в новом году — в инфографике Ria.ru.
- А что же в год экологии и ничего про экологию? Когда дышать нечем станет до лампочки будут все эти акцизы, тарифы, поправки, реестры...14:5729.12.20163
- Адъютант Его Превосходительства в ответ пользователю mogu82(показатьскрыть)mogu82, вы издеваетесь или 5-я колонна? Покажите нам, пожалуйста, смогогенерирующую российскую промышленность которой всё больше?17:1329.12.20161
- тотальный контроль и повышение цен на все и вся из за новых налогов. общее описания всего вышенаписанного.18:2529.12.20161
- короче ждут нас веселые времена. про экономику только рост поборов с граждан.18:2629.12.20160
- "Будет запрещён выпуск алкогольной продукции в полимерной таре более 1,5 литра..." Напугали алкаша бутылкой ))) Если ему нужен был двухлитровый баллон на вечер, а его не будет, то будет брать две полторашки - в итоге три литра вылакает вместо двух. Так решают проблему алкоголизации? Или таким образом решили увеличить продажу пива?19:1429.12.20160
- ashanin1 в ответ пользователю Адъютант Его Превосходительства(показатьскрыть)В челябинск сьезди, увидишь,19:4529.12.20160
- Интересно, много нового.
Понравились следующие новшества:
введение Эра-Глонасс
увязывание зарплат руководителей и рядовых сотрудников
введение госта по органическому производству продуктов
обязательство указания доли пальмового масла
введение гарантийного фонда для участников долевого строительства
объявление платы за ЖКХ на сайте, чтобы можно было проверить
обязанность изданий проверять достоверность информации
лечение заграницей за счёт казны
подключение производителей лекарств к ЕГАИС
подача исков по интернету
введение книги жалоб в госорганах
усилия по развитию туризма
усмирение коллекторов (но лучше бы их вообще запретили)
отсрочка от армии в профтехучилищах20:0429.12.20160
- полегче станут ... наши кошельки!20:2029.12.20160
- Забыли про онлайн ККМ для бизнеса с июля...21:1229.12.20160
- На конец-то среднестатистический россиян нормально заживёт.21:3529.12.20162
- Хорошо бы еще ссылки на соответсвующие постановления иметь в тексте описания нововведений.23:2229.12.20160
- интересно что такого возят в г.Мирный из за границы, что "почта Росси" отказывается доставлять?02:0230.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)