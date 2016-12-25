Крушение самолета Ту-154 в Сочи

Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, пропал с экранов радаров в воскресенье рано утром. Позже стало известно, что самолет упал в Черном море, фрагменты корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи.