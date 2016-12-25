Крушение самолета Ту-154 в Сочи

Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, пропал с экранов радаров в воскресенье рано утром. Позже стало известно, что самолет упал в Черном море, фрагменты корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи.
- А почему Министр обороны и министр транспорта до сих пор не подали в отставку после такой ужасной трагедии? Они готовы за это ответить?14:2525.12.2016-27
- На полтора километра обломки могут разлететься только после взрыва.
Если самолет разбился только вседствии удара о воду, то обломки были бы более компактными, да и пилот успел бы сообщить о возможных неисправностей. Похоже на теракт.15:4325.12.20161
- denisko в ответ пользователю Алексей .Rus(показатьскрыть)Алексей .Rus, а они здесь при чем?16:1825.12.20160
- Володя Пукин в ответ пользователю Алексей .Rus(показатьскрыть)Алексей .Rus, Своих не бросают! Развеют стрелы во все стороны и были таковы: Игюль, хохлы, Обама - выбирай не хочу!16:2725.12.2016-1
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