Кто голосовал за Клинтон и Трампа

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, опередив кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая ранее считалась фаворитом предвыборной гонки. Как голосовали мужчины и женщины, католики и иудеи, женатые и холостые – в инфографике Ria.ru.