Кто голосовал за Клинтон и Трампа

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, опередив кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая ранее считалась фаворитом предвыборной гонки. Как голосовали мужчины и женщины, католики и иудеи, женатые и холостые – в инфографике Ria.ru.
- Общий вывод - за Трампа голосовали Американцы. Те самые, что в "новой дивной Америке" оказались самым незащищенным классом11:3710.11.20161
- может теперь и нам стоит помочь америке начать у себя революцию. повод есть, там мнения как раз 50 на 50 примерно разделились. А что, они же устраивают революции на почве каких либо разногласий там где им надо почему нам нельзя ?11:5010.11.20162
- Ergakov Vladimir в ответ пользователю Mic Tchio(показатьскрыть)Mic Tchio, улыбнуло! ;-)
Руководствуясь утверждением о том, что "лучшим средством от перхоти является гильотина" (блондинка Хиллари - фактически преемница Обамы, при котором число кровавых столкновений, как я уже писал, значительно возросло), конечно, можно выбрать и такой критерий! Тем более, если учесть, что Трамп мужик! )))11:5810.11.20160
- Да и знаки полов нарисовали через одно место
знак Венеры нарисован вверх ногами, правильно черточкой вниз, а на символе Марса стрелка не должна прямо вверх указывать12:2510.11.20160
- Dmitrys Lidingus в ответ пользователю Константин Алабин(показатьскрыть)Константин Алабин, красный - 37, синий - 58, белый - 5. Нет ошибки.12:3110.11.20161
- Dmitrys Lidingus в ответ пользователю Ergakov Vladimir(показатьскрыть)Ergakov Vladimir, в США слова и обещания важнее реальных дел. И то, что произошло только что, важнее того, что произошло чуть раньше. Память короткая.
Причём это происходит в течение 1-2 лет со всеми иммигрантами в США - общая гpeбёнка.12:3510.11.20160
- Ergakov Vladimir в ответ пользователю Dmitrys Lidingus(показатьскрыть)Dmitrys Lidingus, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть написанное вами. Могу лишь принять к сведению в качестве информации к размышлению. Спасибо.14:0110.11.20160
- Лишь бы кого-то или что-то очернить. Где вы нашли ошибки в диаграммах? глаза разуйте.14:0410.11.2016-1
- Иван Подчикорный в ответ пользователю Ergakov Vladimir(показатьскрыть)Ergakov Vladimir, потому что главная "афро-американка" Мишель именно Хиллари назначила ухаживать за своим кустом в саду Белого Дома.)))16:1510.11.2016-1
- Ergakov Vladimir в ответ пользователю Иван Подчикорный(показатьскрыть)Иван Подчикорный, спасибо за такие интимные подробности и нюансы. Теперь Хиллари только и остаётся, что ухаживать за кустами. Правда, уже в других цветниках и палисадниках.)))17:3310.11.20160
- Lilly Eve в ответ пользователю Константин Алабин(показатьскрыть)Константин Алабин, 58 окрашено синим, 37 красным21:4210.11.20160
- Lilly Eve в ответ пользователю ocsin(показатьскрыть)ocsin, а с какой это манны небесной должно быть 100? 58 из 100, 15 из 100 и т.д21:5310.11.20160
- забей...05:5011.11.20160
- Уважаемая! Вы уже читали после исправления ляпа-было в диаграмме голосовавших больше 100%! Ляп в статистике по доходам-101%(100%- амеры+1% инопланетяне).07:3211.11.20160
- я не понял у них во время голосования эти все данные указываются?10:1811.11.20160
- Степан Золин-Попчинский в ответ пользователю baha kalmuratov(показатьскрыть)baha kalmuratov, это данные с экзит полов11:5411.11.20160
- Олег Мальтин в ответ пользователю 27221(показатьскрыть)27221, вообще ошибки в графическом отображении есть. Самое наглядное - это колледж - 49% занимает больше половины круга. И так везде)12:5711.11.20160
- d.swiatogor в ответ пользователю 27221(показатьскрыть)27221, их уже исправили, ты видишь редактированные цифры и при этом хамишь11:0812.11.20160
- Георгий Головлёв в ответ пользователю Константин Алабин(показатьскрыть)Константин Алабин, в чём ошибка увиделась?14:4712.11.20161
- zeon zeon в ответ пользователю Константин Алабин(показатьскрыть)Константин Алабин, Тут как раз все правильно. 37 - красный, 58 синий. А вот ляп это где 65 И СТАРШЕ - проценты - 63%на 45% - в сумме 108% - Вот это статистика блин!17:4012.11.20161
- в ответ пользователю (показатьскрыть)