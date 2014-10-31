Проект моста в Крым

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) собирается привлечь российских студентов к работам по строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

"Пока непонятно, сколько необходимо будет привлечь студентов и будет ли это оплачиваемая работа или, возможно, организуем просто как студенческую практику… Все будет зависеть от возраста и курса студентов. Кого-то можно будет привлечь к более серьезной работе, а совсем юные студенты смогут помочь нам неквалифицированной работой на стройке", — пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя Росавтодора Романа Старовойта.

По мнению Старовойта, участие в строительстве моста поможет профессиональному будущему студентов и украсит их портфолио. В качестве одного из возможных вузов, учащихся которого планируется привлечь к строительству, он назвал Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).

Мост через Керченский пролив длиной около 19 километров должен быть построен к 2018-2020 гг. Он будет включать четырехполосный автомобильный переход и две железнодорожные колеи. Стоимость проекта может превысить 228 миллиардов рублей.