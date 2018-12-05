В Петербурге задержали подозреваемого в хищении крупной суммы у ветерана

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в хищении крупной суммы у ветерана Великой Отечественной войны, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк добавила, что ранее министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев дал указание руководству регионального главка незамедлительно проверить опубликованные в одном из СМИ сведения о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

"Сотрудники уголовного розыска ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемого в хищении обманным путем крупной суммы у ветерана Великой Отечественной войны", — сообщила Волк.

Она отметила, что подозреваемым оказался 28-летний неработающего мужчина. Кроме того, в ходе обыска в квартире и автомобиле задержанного изъяты предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.

Волк добавила, что уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.