Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.

В конце октября 77-летнего правозащитника задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела "Нового величия". Полиция составила на него административный протокол по статье "Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции".

"Постановлением Тверского районного суда Москвы от 5 декабря Пономарев Л.А. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток", — сказала представитель суда.

В чем именно выразилось нарушение порядка проведения акции, в суде уточнить не смогли.