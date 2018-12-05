На Урале полиция расследует драку девочек у школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Группа девочек подралась возле школы в городе Краснотурьинск Свердловской области, одна из пострадавших госпитализирована, идет расследование, сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД Валерий Горелых.

Ранее издание "Вечерний Краснотурьинск" написало, что между ученицами седьмого класса произошел конфликт из-за того, что одна из девочек нелицеприятно высказалась об ученице другой школы. В драке, по данным СМИ, пострадали две девочки. Видео инцидента появилось в сообществе издания в социальной сети "ВКонтакте". На опубликованной записи видно, как две девочки прижимают к снегу своих обидчиц и пинают их.

"Сообщение о драке в территориальный отдел полиции поступило еще 26 ноября от бабушки пострадавшей девочки. Женщина просит привлечь к ответственности несовершеннолетнюю Александру 2004 года рождения, которая избила ее внучку. Обращение было зарегистрировано, по факту возбуждено административное расследование по статье "Побои", – сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной конфликта между школьницами стали оскорбления в соцсети. "В ходе переписки школьницы договорились о встрече. К сожалению, мирно вопрос решить они не смогли, дело закончилось дракой. На следующий день девочки обратились в детскую больницу за помощью, одна была госпитализирована", – добавил Горелых.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ждут заключение врачей о степени тяжести травм, после чего будет принято соответствующее решение. Как отметил Горелых, ранее девочки не попадали в поле зрения полиции и не привлекались к уголовной и административной ответственности.

Управление СУСК по Свердловской области подняло вопрос о передаче материала проверки по драке из полиции в органы СК РФ. "С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного комитета, территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России", – говорится в сообщении следствия. Отмечается, что после передачи дела в органы СКР следователи проверят инцидент и дадут ситуации правовую оценку.