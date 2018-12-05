МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Следствие прекратило производство по уголовному делу в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и сняло с него обвинения в растрате, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Седаков.

"Известно, что дело в отношении него прекратили. Я не могу и не знаю за все дело, могу говорить только за него. Но все комментарии и вопросы, пожалуйста, к Ампелонскому", — сказал Седаков.

Пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления ведомства Борису Едидину, а также советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александру Весельчакову предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата"). Сумма растраты составляет порядка 6 миллионов рублей. Ранее указанным экс-чиновникам РКН было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления. Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров.