В Омске проверят гимназию, где мать ученика заявила о травле сына учителями

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Минобразования Омской области заявило о служебной проверке в гимназии №62 областного центра и последующих управленческих решениях в связи с конфликтом между восьмиклассником и учителями, которые, по словам матери, затравили ребенка.

Журналистка из Омска Наталья Граф на этой неделе написала на своей станице в соцсети Facebook о школьном конфликте с участием ее сына-восьмиклассника. По ее словам, ребенок во время уборки снега на улице почувствовал себя плохо и ушел домой, после этого классный руководитель прямо на уроке отчитала школьника и, заподозрив в том, что мальчик записывает ее на диктофон, пообещала "засудить". По словам Граф, учитель и директор школы, которому та пожаловалась, требуя извинений и настраивая против ребенка других учеников и их родителей, буквально затравили подростка, и у него произошел нервный срыв. Матери предложили перевести сына в другую школу.

"Действиям руководства школы дадут соответствующую оценку, будут разбираться, что было первопричиной такого поведения. В образовательной организации инициирована служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие управленческие решения", — говорится в предоставленном РИА Новости комментарии минобразования Омской области. Кроме того, свою проверку проведет и прокуратура.

В министерстве отметили, что к гимназии "есть серьезные вопросы", так как подобные ситуации должны разрешаться именно на школьном уровне.

"Но когда администрация и педагоги не слышат, не чувствуют детей, то конфликты принимают уродливые формы, и родители оказываются беззащитными перед подобным поведением и отношением. Интересы ребенка должны быть на первом месте в этой истории, его эмоциональное состояние и пожелания сейчас приоритетны", — отметили в областном минобразования.

Власти сообщили, что мать ребенка уже встретилась с министром образования Омской области Татьяной Дерновой и детским омбудсменом при губернаторе Елизаветой Степкиной, где было решено, что с ребенком, педагогами гимназии и другими детьми будут работать психологи, чтобы успешно вернуть мальчика в коллектив. Пока о смене школы речи не идет, отметили в министерстве.

"Министерством образования Омской области будет разработан алгоритм действия законных представителей детей в случае, если образовательная организация не выполняет свои обязанности по разрешению внутренних конфликтных ситуаций "ученик-ученик" и "ученик-учитель", — добавили в министерстве.