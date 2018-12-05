Двое пострадавших при взрыве в Подмосковье скончались в больнице

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в квартире в Подмосковье скончались в больнице, еще одна пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее стало известно, что один человек погиб, еще трое пострадали при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в городе Куровское Московской области. Все пострадавшие были госпитализированы в Давыдовскую районную больницу.

"В результате происшествия в городе Куровское (городского округа Ликино-Дулево) 4 декабря в Давыдовскую больницу были госпитализированы 3 человека: одна женщина и двое мужчин. На данный момент женщина находится в удовлетворительном состоянии, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Мужчины скончались", — говорится в сообщении.