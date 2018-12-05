Суд в Петербурге закрыл от прессы слушание дела о теракте в "Перекрестке"

Обвиняемый в теракте в магазине Перекресток в Петербурге Дмитрий Лукьяненко в Калининском районном суде. Архивное фото

Обвиняемый в теракте в магазине Перекресток в Петербурге Дмитрий Лукьяненко в Калининском районном суде. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Журналистов в Петербурге не допустили на слушание дела Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток" в декабре прошлого года, передает корреспондент РИА Новости из Ленинградского окружного военного суда.

Московский окружной военный суд в среду на выездном заседании в Петербурге начал рассмотрение дела Лукьяненко. Ранее сообщалось, что подсудимый проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Он обвиняется в совершении теракта, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как пояснила журналистам представительница суда перед началом заседания, вопрос о допуске прессы будет решаться с учетом позиции сторон.

"Распоряжение московского судьи. Кто желает сделать несколько кадров в зале заседаний — три минуты и на удаление. Вообще прессы не будет", — сказал журналистам судебный пристав.

Следствием установлено, что Лукьяненко организовал и исполнил подрыв самодельного взрывного устройства 27 декабря 2017 года в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц.