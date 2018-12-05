Прокуроры проверят данные о "золотом парашюте" для замглавы Лабытнанги

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 дек — РИА Новости. Прокуратура в Ямало-Ненецком автономном округе проверит информацию, что заместитель главы администрации города Лабытнанги Ольга Бульс, добившись через суд выплаты 1,6 миллиона рублей при выходе на пенсию, вернулась работать в мэрию в прежней должности, сообщили РИА Новости в надзорном органе.

"Информация, которая содержится (в публикациях), требует проверки, документации… Обращение будет перенаправлено в прокуратуру города Лабытнанги для проведения проверки", — сказал представитель ведомства.

В середине ноября на сайте городского суда Лабытнанги было опубликовано решение по иску Бульс, которая добилась взыскания с муниципалитета около 1,6 миллиона рублей. Эти деньги, как поясняется в материалах суда, являются "недовыплаченным материальным поощрением" при увольнении по инициативе работника в связи с выходом на пенсию по старости.

Поводом для обращения в суд, как отмечается в документе, стал тот факт, что при увольнении женщине выплатили три месячных заработка. Однако ее стаж муниципальной службы к тому моменту превышал 26 лет, и чиновнице полагались восемь размеров месячного денежного содержания.

Суд принял решение в пользу Бульс и взыскал с муниципалитета указанную сумму, однако вскоре в СМИ появилась информация, что женщина вернулась на работу после увольнения и положительного для себя вердикта суда о выплате "золотого парашюта". В администрации города подтвердили РИА Новости, что чиновница сейчас трудится в мэрии, на сайте местных органов власти указано, что она занимает прежнюю должность. Комментировать ситуацию в муниципалитете отказались.