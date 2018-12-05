Газпром-медиа заключил мировое соглашение с "Яндексом"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Газпром-медиа заключил с "Яндексом" мировое соглашение в соответствии с механизмами антипиратского меморандума, рассчитывает на добросовестное выполнение его условий, сообщила РИА Новости пресс-служба холдинга.

"Меморандум стал ещё одним важным шагом в сторону развития цивилизованного потребления контента и, руководствуясь закреплёнными в нем механизмами и правилами игры, мы приняли решение заключить мировое соглашение с компанией "Яндекс". Производство по делу прекращено. Мы ожидаем, что условия меморандума будут исполняться добросовестно и работа по развитию культуры легального медиапотребления будет продолжена", — говорится в сообщении холдинга.

Роскомнадзор, поисковики "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, а также крупные правообладатели — в частности, "Первый канал", ВГТРК, "СТС Медиа", "Газпром-медиа Холдинг" и "Национальная Медиа Группа" — 1 ноября подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом в сети.