В Москве объявили план "Перехват" из-за сбежавшего вооруженного охранника

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. План "Перехват" объявили в Москве и Московской области из-за сбежавшего из Мурома вооруженного охранника ведомственной охраны РЖД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что охранник военизированной части во Владимирской области покинул пост и направился в Москву, из-за чего в столице ввели план "Сирена". В столичном управлении МВД опровергли данную информацию.

"Это вооруженный сотрудник ведомственной охраны "РЖД", он из Мурома выдвинулся в сторону Москвы. В столице и Московской области объявлен план "Перехват", — пояснил источник.