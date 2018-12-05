Стала известна возможная причина пожара в приюте для животных в Москве

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Причиной пожара в приюте "Счастливый друг" на северо-западе Москвы, где сгорели порядка 30 бездомных животных, по предварительным данным, стал поджог, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительная причина — поджог, сожгли", — сказал собеседник агентства.
Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС, среди спасенных животных — собаки, кролики и куры.
Сотрудники "Счастливого друга" уточняют, что с 4:00 на месте работают специалисты всех служб. Пострадавшим животным оказывается помощь.
Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.