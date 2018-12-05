Стала известна возможная причина пожара в приюте для животных в Москве

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Причиной пожара в приюте "Счастливый друг" на северо-западе Москвы, где сгорели порядка 30 бездомных животных, по предварительным данным, стал поджог, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Пожар произошел рано утром по улице Нижние Мневники, дом 37. Когда на место приехали пожарные, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади — 200 квадратных метров, шел густой черный дым. Администрация успела вывести на улицу 20 животных.

"Предварительная причина — поджог, сожгли", — сказал собеседник агентства.

Как ранее уточнили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС, среди спасенных животных — собаки, кролики и куры.

В свою очередь сотрудники приюта также считают, что здание подожгли. "Сегодня наш приют на Мневниках подожгли… Спасли много, остальные пока бегают по улице. Есть погибшие приютские животные", — сообщается в аккаунте приюта в Instagram.

Сотрудники "Счастливого друга" уточняют, что с 4:00 на месте работают специалисты всех служб. Пострадавшим животным оказывается помощь.

Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.