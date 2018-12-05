Сгоревший в Москве приют для животных, вероятно, работал нелегально

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Приют на северо-западе Москвы, где в среду сгорели порядка 30 бездомных собак и кроликов, по предварительным данным, работал нелегально, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Пожар произошел рано утром по улице Нижние Мневники, дом 37. Когда на место приехали пожарные, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади — 200 квадратных метров, шел густой черный дым. Администрация успела вывести на улицу 20 животных. По предварительным данным, сгорели порядка 30 бездомных собак и кроликов.

"По предварительным данным, приют нелегальный, обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.

Как ранее уточнили РИА Новости в главке МЧС, среди спасенных животных собаки, кролики и курицы.

Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.