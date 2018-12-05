Сгоревший в Москве приют для животных, вероятно, работал нелегально

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Приют на северо-западе Москвы, где в среду сгорели порядка 30 бездомных собак и кроликов, по предварительным данным, работал нелегально, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительным данным, приют нелегальный, обстоятельства выясняются", — сказал собеседник агентства.
Как ранее уточнили РИА Новости в главке МЧС, среди спасенных животных собаки, кролики и курицы.
Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.