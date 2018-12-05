На северо-западе Москвы тридцать бездомных животных сгорели в приюте

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Порядка 30 бездомных собак и кроликов сгорели в среду в приюте на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, всего сгорели 30 животных — собаки и кролики", — сказал собеседник агентства.
Как ранее уточняли РИА Новости в главке МЧС, среди спасенных собаки, кролики и курицы.
Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.