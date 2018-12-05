На северо-западе Москвы тридцать бездомных животных сгорели в приюте

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Порядка 30 бездомных собак и кроликов сгорели в среду в приюте на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Пожар произошел рано утром по улице Нижние Мневники, дом 37. Когда на место приехали пожарные, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади — 200 квадратных метров, шел густой черный дым. Администрация успела вывести на улицу 20 животных.

"Предварительно, всего сгорели 30 животных — собаки и кролики", — сказал собеседник агентства.

Как ранее уточняли РИА Новости в главке МЧС, среди спасенных собаки, кролики и курицы.

Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.