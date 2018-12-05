На северо-западе Москвы сгорел приют для бездомных животных

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Приют бездомных животных сгорел в среду на северо-западе Москвы, оттуда успели вывести собак, кроликов и куриц, но не всех, сообщает столичный главк МЧС РФ.

Пожар произошел рано утром по улице Нижние Мневники, дом 37. Когда на место приехали пожарные, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади – 200 квадратных метров, шел густой черный дым. Администрация успела вывести на улицу 20 животных.

"Со слов администрации, это приют бездомных животных. Спасатели немедленно приступили к ликвидации горения и спасению находившихся внутри животных. В 05.17 — пожар ликвидирован. К сожалению, есть погибшие животные, количество уточняется", — говорится в релизе.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главка, среди спасенных животных собаки, кролики и курицы. На момент прибытия пожарных приют горел по всей площади.

Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.