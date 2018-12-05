На Ставрополье в ДТП погибли четыре человека

ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Двое мужчин и две девушки погибли в столкновении двух автомобилей ВАЗ на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

"Во вторник вечером произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2109" по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ 2107", — говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя, мужчины 1993 и 1994 годов рождения, а также два пассажира "ВАЗ 2109", девушки 1998 и 1992 годов рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, добавили в УГИБДД.

"Известно, что водитель "ВАЗ 2107" в текущем году был лишен водительских прав. Обстоятельства автоаварии, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается", — уточнили в ведомстве.