Во Владимирской области загорелся магазин

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Здание магазина Дикси загорелось в ночь на среду на площади порядка 500 квадратных метров в городе Камешково Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пожар возник в одноэтажном магазине Дикси на улице Школьная" — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 03.19 пожар удалось локализовать на площади 480 квадратных метров, а в 03.34 сбить открытое горение. Борьбу с возгоранием ведут 32 человека и 12 единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.