На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. ПАО "Камчатскэнерго" начало получать множество писем от потребителей Камчатки, которые называют себя членами организаций "граждан СССР", в связи с чем отказываются платить за услуги, сообщила РИА Новости советник генерального директора по информационной политике компании Елена Симаева.

ИА " Камчатка-Информ " сообщила, что в населенных пунктах региона несколько месяцев назад стали распространять листовки некой организации "Профсоюз "Союза ССР", где говорится о том, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение – уголовное преступление, сообщать о котором предлагается на номер 112. Также в листовках указан телефон представителя этой организации, но он недоступен.

"В "Энергосбыт" приходят заявления от ряда потребителей, которые утверждают, что они руководствуются законами СССР, власть принадлежит народу, а народ против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами за потребление энергии", — сказала Симаева.

По ее словам, письма приходят от потребителей – членов двух "организаций", одна называет себя "Профсоюзом рожденных в СССР". Также от них поступают всевозможные документы: копии свидетельств, удостоверений и прочее. Сейчас "Камчатскэнерго" готовит информацию для потребителей с призывом не доверять подобным организациям и с просьбой оплачивать счета вовремя, иначе долги приведут к образованию пени и отключениям.

"С авторами этих писем мы работаем в обычном порядке: им дается аргументированный ответ о том, что мы действуем в соответствии с законом о ЖКХ, перечисляются нормативные акты, в соответствии с которыми компания работает, и рекомендуется оплатить услуги", — отметила собеседница агентства.

Она также рассказала, что ранее в энергокомпанию приходили отдельные письма от членов этих организаций, но сейчас эти граждане активизировались. "Мы не считаем, сколько уже писем поступило, но их довольно большое количество. Кроме того, они пишут в "Водоканал", в управляющие компании, в Фонд капитального ремонта", — сказала Симаева.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ, сейчас в полиции материалов проверки по членам этих организаций нет, никто к правоохранителям по этому поводу не обращался.

Как рассказала РИА Новости начальник отдела информационной политики ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Олеся Глот, подобные письма от "граждан СССР" с отказом платить за услуги поступают и в Приморье, но здесь это не носит массового характера. В "Сахалинэнерго" РИА Новости рассказали, что подобных случаев на Сахалине не отмечалось.

В 2017 году во Владивостоке два брата отказались оплачивать кредиты и административные штрафы, сославшись на то, что они считают себя "гражданами СССР", а не РФ. В отношении них были возбуждены исполнительные производства о взыскании долга по кредитам на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Также сообщалось, что они угрожали приставу, а после работы ждали ее на улице, где их задержали полицейские. По данным регионального УФССП, должники сопротивлялись правоохранителям, у одного из них был обнаружен нож. Тогда их отправили под административный арест на семь суток. В октябре этого года за угрозу приставу братьев приговорили к 4 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.