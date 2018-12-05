На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. ПАО "Камчатскэнерго" начало получать множество писем от потребителей Камчатки, которые называют себя членами организаций "граждан СССР", в связи с чем отказываются платить за услуги, сообщила РИА Новости советник генерального директора по информационной политике компании Елена Симаева.
"В "Энергосбыт" приходят заявления от ряда потребителей, которые утверждают, что они руководствуются законами СССР, власть принадлежит народу, а народ против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами за потребление энергии", — сказала Симаева.
По ее словам, письма приходят от потребителей – членов двух "организаций", одна называет себя "Профсоюзом рожденных в СССР". Также от них поступают всевозможные документы: копии свидетельств, удостоверений и прочее. Сейчас "Камчатскэнерго" готовит информацию для потребителей с призывом не доверять подобным организациям и с просьбой оплачивать счета вовремя, иначе долги приведут к образованию пени и отключениям.
"С авторами этих писем мы работаем в обычном порядке: им дается аргументированный ответ о том, что мы действуем в соответствии с законом о ЖКХ, перечисляются нормативные акты, в соответствии с которыми компания работает, и рекомендуется оплатить услуги", — отметила собеседница агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ, сейчас в полиции материалов проверки по членам этих организаций нет, никто к правоохранителям по этому поводу не обращался.
Как рассказала РИА Новости начальник отдела информационной политики ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Олеся Глот, подобные письма от "граждан СССР" с отказом платить за услуги поступают и в Приморье, но здесь это не носит массового характера. В "Сахалинэнерго" РИА Новости рассказали, что подобных случаев на Сахалине не отмечалось.