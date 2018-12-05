ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию

6437727
© РИА Новости / Владимир СеменюкПерейти в фотобанкФлаг СССР. Архивное фотоФлаг СССР. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Семенюк
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. ПАО "Камчатскэнерго" начало получать множество писем от потребителей Камчатки, которые называют себя членами организаций "граждан СССР", в связи с чем отказываются платить за услуги, сообщила РИА Новости советник генерального директора по информационной политике компании Елена Симаева.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Кемеровчанин 25 лет скрывался от следствия и жил с паспортом СССР
ИА "Камчатка-Информ" сообщила, что в населенных пунктах региона несколько месяцев назад стали распространять листовки некой организации "Профсоюз "Союза ССР", где говорится о том, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение – уголовное преступление, сообщать о котором предлагается на номер 112. Также в листовках указан телефон представителя этой организации, но он недоступен.

"В "Энергосбыт" приходят заявления от ряда потребителей, которые утверждают, что они руководствуются законами СССР, власть принадлежит народу, а народ против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами за потребление энергии", — сказала Симаева.

По ее словам, письма приходят от потребителей – членов двух "организаций", одна называет себя "Профсоюзом рожденных в СССР". Также от них поступают всевозможные документы: копии свидетельств, удостоверений и прочее. Сейчас "Камчатскэнерго" готовит информацию для потребителей с призывом не доверять подобным организациям и с просьбой оплачивать счета вовремя, иначе долги приведут к образованию пени и отключениям.

"С авторами этих писем мы работаем в обычном порядке: им дается аргументированный ответ о том, что мы действуем в соответствии с законом о ЖКХ, перечисляются нормативные акты, в соответствии с которыми компания работает, и рекомендуется оплатить услуги", — отметила собеседница агентства.

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Воронеже молодой человек под видом школьницы отобрал у мужчины телефон
Она также рассказала, что ранее в энергокомпанию приходили отдельные письма от членов этих организаций, но сейчас эти граждане активизировались. "Мы не считаем, сколько уже писем поступило, но их довольно большое количество. Кроме того, они пишут в "Водоканал", в управляющие компании, в Фонд капитального ремонта", — сказала Симаева.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ, сейчас в полиции материалов проверки по членам этих организаций нет, никто к правоохранителям по этому поводу не обращался.

Как рассказала РИА Новости начальник отдела информационной политики ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Олеся Глот, подобные письма от "граждан СССР" с отказом платить за услуги поступают и в Приморье, но здесь это не носит массового характера. В "Сахалинэнерго" РИА Новости рассказали, что подобных случаев на Сахалине не отмечалось.

Взлом двери. Архивное фото
© Fotolia / rcfotostock
В Кузбассе вор спрятался от хозяина дома, надев себе на голову ведро
В 2017 году во Владивостоке два брата отказались оплачивать кредиты и административные штрафы, сославшись на то, что они считают себя "гражданами СССР", а не РФ. В отношении них были возбуждены исполнительные производства о взыскании долга по кредитам на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Также сообщалось, что они угрожали приставу, а после работы ждали ее на улице, где их задержали полицейские. По данным регионального УФССП, должники сопротивлялись правоохранителям, у одного из них был обнаружен нож. Тогда их отправили под административный арест на семь суток. В октябре этого года за угрозу приставу братьев приговорили к 4 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Комментировать
Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
wall
Похоже на "раскачивание лодки" западными "друзьями", с навальным об....ись и теперь рады ухватиться за любой кипиш, в любом уголке России (может и ошибаюсь, но похоже на то)
07:51
05.12.2018
ОтветитьНе отвечать
Александр Рязанцев
и это , между прочим , правильно .
07:42
05.12.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена