В Москве заочно арестовали экс-главу "Рост банка"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты.
В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на сумму 3,3 миллиарда рублей.
Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.